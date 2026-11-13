Le secrétaire au Trésor américain estime que la Fed ne devrait pas relever ses taux en raison du choc énergétique lié à la guerre en Iran

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré vendredi que la Réserve fédérale devrait faire preuve d'ouverture d'esprit et ne pas relever ses taux en raison d'un "choc d'approvisionnement énergétique" lié à la guerre en Iran.

"Je pense que la Fed devrait comprendre qu’il s’agit d’un choc d’approvisionnement énergétique", alors que l’économie américaine sous-jacente est très solide, a déclaré Bessent lors d’une interview sur CNBC.

"Je pense donc que procéder à des hausses trop importantes dans un contexte de choc d’approvisionnement énergétique alors que la situation s’améliore, c’est se fier à des chiffres très bruyants", a-t-il ajouté. "Vous savez, la Fed est censée se tourner vers l’avenir, pas regarder dans le rétroviseur."

La publication, la semaine dernière, d’un rapport sur l’emploi américain plus solide que prévu a renforcé les arguments en faveur de nouvelles hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, qui avaient quelque peu perdu de leur élan dans le contexte d’une vague de ventes sur les marchés boursiers après les élections et de craintes croissantes que l’affaiblissement de la demande liée à l’intelligence artificielle ne pèse sur l’économie.

La banque centrale américaine a maintenu son taux directeur inchangé le mois dernier, le président de la Fed, Kevin Warsh, ayant déclaré que les décideurs politiques resteraient attentifs aux données afin de déterminer si un resserrement supplémentaire de la politique monétaire serait nécessaire.

"Je ne vais pas dire à la Fed ce qu’elle doit faire. Je vais simplement lui dire qu’elle devrait garder l’esprit ouvert", a déclaré Bessent.

Il a rappelé que la Fed avait procédé à trois baisses de taux au cours de la même période l’année dernière.

"Et aujourd’hui, opérer un revirement radical uniquement en raison d’un choc sur l’approvisionnement énergétique n’est pas une décision que je prendrais si je siégeais à la Fed. Mais je ne siège pas à la Fed."