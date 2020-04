Le secret de Valentin Rongier

Rongier et le Corona

Chambaz : " Le moment pour accuser ce côté jeux du cirque "

Le syndicat des footballeurs professionnels (FIFPRO), par la voix de son secrétaire général Jonas Baer-Hoffmann, a évoqué dernièrement la mélancolie qui guette les héros condamnés à résidence :L'étude, réalisée en 2015 par le syndicat international, avait révélé en effet que près d'un tiers des joueurs pros interrogés reconnaissaient être passés un jour par des épisodes dépressifs. Que faire quand nos héros, en plus de la précarité de leurs situations contractuelles, se trouvent condamnés, en période de pandémie, à rester à la maison ? Que peut bien devenir un héros tout à coup privé de champ de bataille ?Interrogé la semaine dernière, Valentin Rongier offrait une confession tragiquement sincère., expliquait-il.[...]Voilà sans doute le plus inavouable secret du footballeur en temps de coronavirus : le confinement consommé, son nom s'efface peu à peu dans la mémoire de ceux qui le contemplent habituellement.Rongier le dit très bien : sans l'alternance d'entraînement et de compétition, il n'y a plus de vie héroïque. Sans cette attente soigneusement entretenue -