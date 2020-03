Le Sanz de la vie

Décédé à 76 ans à la suite de la pandémie actuelle liée au coronavirus, Lorenzo Sanz laissera une trace indélébile dans les mémoires madrilènes malgré des déboires. La raison ? L'ancien président du Real Madrid (entre 1995 et 2000) est parvenu à redonner vie à un club à la recherche d'une nouvelle dynamique sportive, notamment dans la conquête de la C1. Itinéraire d'un self-made man.

Gardien du temple

La discipline et le travail sont-ils deux axes majeurs, pour ouvrir la porte à un succès certain ? Au moment d'observer la vie de Lorenzo Sanz, la question ne se pose plus tant son travail à la tête du Real Madrid a été couronné de gloire. Homme alpha à l'élocution toujours très sereine et assumée, Lorenzo Sanz gardait de bons souvenirs de sa période en tant que président du Real entre 1995 et 2000. Même si tout n'était pas gagné à l'avance. ", expliquait l'ancien gardien de but, dans une interview au siteréalisée en 2017." Une attitude que Sanz déplorait car dans le football, il faut avant tout se battre pour ses idées plutôt que se protéger selon lui.Père de famille, Lorenzo Sanz avait depuis son plus jeune âge une passion innée pour le Real Madrid. Natif de Chamberi, un quartier résidentiel de la capitale espagnole, Sanz grandit dans une famille modeste dirigée par un père gardien de parc. Aîné dans une famille de dix enfants, le jeune garçon fait ses premières gammes dans le club de quartier de Puerta Bonita où attraper le ballon avec une paire de gants ne lui fait aucunement peur. En parallèle, le petit Lorenzo devient assistant dans un salon de coiffure et vend de l'eau dans les travées du Santiago-Bernabéu en compagnie de sa grand-mère. Une manière comme une autre de gagner sa vie, et de participer au bien-être des Sanz. Puis, l'adolescence permet ensuite à Lorenzo - doué dans le commerce - de s'épanouir professionnellement dans une entreprise de fabrication pour papier peint.