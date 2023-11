Le sans-faute du Portugal, le Luxembourg termine par une victoire

10/10, mention excellent.

Intouchable durant ces éliminatoires à l’Euro 2024, le Portugal a conclu son parcours dans ce groupe J par une dixième victoire en autant de rencontres en disposant de l’Islande (2-0). Largement dominatrice (23 tirs à 9), la sélection portugaise trouve le poteau d’entrée de jeu par Otavio (7 e ) et ouvre le score peu avant la pause sur une frappe croisée chirurgicale de Bruno Fernandes (1-0, 37 e ) . Si Cristiano Ronaldo est cette fois-ci resté muet, ses coéquipiers ont pris le relais, et Ricardo Horta ne s’est pas fait prier pour inscrire le but du break (2-0, 66 e ) après les échecs successifs de João Félix et CR7. Les Islandais ont bien cru réduire le score en fin de partie, mais de la tête, Guerreiro parvient à détourner avec réussite la mine de Traustason sur la barre de Diogo Costa. De quoi conclure en beauté une aventure hors normes (36 buts marqués, record de ces éliminatoires, et deux buts encaissés, seule la France (un but concédé) fait mieux avec toutefois un match à jouer encore).…

FG pour SOFOOT.com