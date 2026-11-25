Le Salvadorien symbole des expulsions sous Trump est arrivé en Espagne

Kilmar Abrego Garcia à son arrivée à l'aéroport de Madrid le 25 novembre 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

Kilmar Abrego Garcia, l'immigré salvadorien dont la saga judiciaire avec les autorités américaines est devenue un symbole de la politique d'expulsions massives ordonnée par Donald Trump, est arrivé mercredi à Madrid, après avoir quitté de lui-même les États-Unis, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Portant une casquette blanche avec le logo des Bulls, l'équipe de basket de Chicago, et des lunettes à l'épaisse monture noire, Kilmar Abrego Garcia est arrivé à la mi-journée à l'aéroport de Madrid-Barajas.

"Ce qu'ils voulaient hier, ce que voulait l'administration Trump, ce que voulait Stephen Miller (le nouveau directeur de cabinet de Donald Trump, ndlr), ce que voulait le secrétaire à la Sécurité intérieure et ce que voulait le ministre de la Justice, c'était que Kilmar Abrego García soit expulsé hier, menotté, à bord d'un vol de l’ICE à destination du Liberia", a rappelé un avocat du Salvadorien, Simón Sandoval-Moshenberg, à la presse à Madrid.

"Et que s'est-il passé ? Il est parti librement, à pied, sans aucune contrainte, sans chaînes aux pieds. Il est parti vers le pays qu'il avait lui-même choisi et l'a fait sur un vol commercial, avec le reste des passagers", a-t-il ajouté.

Selon CASA (Central American Solidarity Association), une organisation américaine de défense des droits des immigrés, "Kilmar prévoit de participer à diverses conférences et interventions publiques à l'international, avec des étapes prévues dans plusieurs pays".

Aucune précision sur une éventuelle demande d'asile en Espagne ou ailleurs n'a été donnée à ce stade.

Le cas de cet habitant du Maryland, marié à une Américaine, a cristallisé en 2025 l'opposition entre la justice fédérale et l'administration Trump, accusée d'obstruction vis-à-vis des tribunaux qui contrarient sa politique d'expulsions massives.

Kilmar Abrego Garcia à son arrivée à l'aéroport de Madrid le 25 novembre 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

Il vivait aux États-Unis depuis 2019 sous un statut protégé, en raison des risques qu'il aurait pu encourir dans son propre pays.

Kilmar Abrego Garcia, expulsé vers le Salvador le 15 mars avec plus de 250 hommes, la plupart pour appartenance présumée à un gang vénézuélien, avait été ramené aux États-Unis le 6 juin par l'administration Trump.

Des procureurs du ministère américain de la Justice avaient alors reconnu une "erreur".

Mais à son retour sur le territoire américain, il avait été inculpé par la justice fédérale pour aide au séjour illégal de migrants et placé en détention provisoire dans le Tennessee.

Les autorités migratoires avaient alors essayé de l'expulser en Ouganda, puis au Liberia.

Kilmar Abrego Garcia a contesté ces poursuites, estimant qu'il s'agissait d'une revanche des autorités vis-à-vis de son combat judiciaire pour éviter d'être expulsé pour de bon.