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Le salon "Made in France" débute jeudi à Paris
information fournie par Boursorama avec AFP 12/11/2026 à 08:27

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( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le salon du "Made in France" MIF Expo ouvre les portes de sa 14e édition de jeudi à dimanche à Paris, avec plus de 100.000 visiteurs attendus... ainsi que plusieurs candidats à l'élection présidentielle, qui feront les yeux doux aux patrons.

Le salon, qui réunit un millier d'exposants dont 80 % reviennent d'une année sur l'autre, accueille pour la première fois un "village de la souveraineté numérique" et met à l'honneur la Région Normandie. Plus de 210 artisans de métropole et d'outre-mer seront également réunis.

"Il y a une (...) prise de conscience des Français des effets délétères de la désindustrialisation. Le +made in ailleurs+ nous coûte trop cher sur l'emploi, l'environnement, la perte des savoir-faire", déclare à l'AFP la présidente fondatrice du salon, Fabienne Delahaye.

Ce salon axé sur les biens de consommation fait la part belle aux marques françaises de mode et d'accessoires, de mobilier, de gastronomie, de cosmétique, ... La 14e édition met aussi en avant les logiciels, données et les services numériques français, dans un secteur où 264 milliards d'euros d'investissements européens sont captés chaque année par des acteurs extra-européens, principalement américains et chinois, selon l'organisation.

Alexandre Zapolski fait partie des chefs d'entreprise mis à l'honneur cette semaine avec l'entreprise de logiciels qu'il a fondée, Linagora. Il estime auprès de l'AFP que "la motivation des clients, c'est de ne dépendre ni des Chinois, ni des États-Unis, surtout après avoir vu combien nous coûtait notre dépendance aux logiciels américains comme Microsoft".

De nombreux hommes et femmes politiques sont attendus au fil du salon, notamment le ministre de l'Économie, Roland Lescure, pour l'inauguration jeudi à 09h45. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle, dont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, feront également le déplacement vendredi.

Dans un contexte national que la présidente du salon juge "agité, anxiogène, voire morose", marqué par des revendications contre la vie chère, et une croissance en berne, elle espère "que les candidats viennent et que les messages soient écoutés".

Elle note aussi une attention à la crise du pouvoir d'achat: "on a voulu garder des prix accessibles : des brosses à dents à un euro, des choses à moins de 10, 20 euros… L'idée c'est que tout le monde peut, selon ses moyens, participer à créer de la richesse en France, même de façon occasionnelle", conclut-elle.

1 commentaire

  • 09:27

    il faudrait déjà s'occuper des normes car, entre un service de l'état qui ne veut pas de fenêtre et l'autre qui en veut, il faudrait déjà faire le ménage....

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