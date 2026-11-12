Le salon du "Made in France" ouvre ses portes à des portefeuilles amaigris

Le salon du "Made in France" s'est ouvert jeudi à Paris avec 1.000 exposants français ( AFP / Thomas SAMSON )

"Ça va comme la France, c'est dur" : le salon du Made in France s'est ouvert jeudi à Paris avec 1.000 exposants français qui tentent de défier le contexte économique morose et la crise du pouvoir d'achat.

"On sent un trou d'air économique, c'est inquiétant. Chez nous, ça équivaut à une baisse de 20 % des ventes par rapport à l'année dernière", a déploré auprès de l'AFP Thomas Huriez, directeur de la marque de jean français 1083, représentée sur le salon.

Il remarque que pour cette 14e édition du salon, "les gens font plus attention. Les fournisseurs sont en difficulté, tout le monde se protège".

La France est traversée depuis plusieurs semaines par une vague de contestation sociale qui inquiète les exposants. Celle-ci est en partie nourrie par une baisse du pouvoir d'achat et de la croissance qui, a averti le gouverneur de la Banque de France mardi, devrait s'établir autour de 0,3 % en 2026.

Autour du stand de Thomas Huriez sont installés la nouvelle collection de verres et de bols Duralex, des sacs isothermes en laine de mouton français, des bougies fabriquées à Paris... autant de produits disposés par les exposants, dont 210 artisans, qui espèrent attirer les quelque 100.000 visiteurs attendus jusqu'à dimanche.

Zack, 21 ans, a profité d'un moment de distraction de ses parents pour tenter de "leur trouver un cadeau de Noël", mais il trouve "tout trop cher". "J'ai 40 euros sur moi, j'ai vu des chargeurs de téléphone à ce prix-là, super le cadeau...", a-t-il soufflé.

La présidente du salon, Fabienne Delahaye, estime que dans un contexte national "agité, anxiogène, voire morose", le salon "Made in France" tente "de garder des prix accessibles, des brosses à dents à un euro, des choses à moins de 10, 20 euros". Elle ajoute que "le +made in ailleurs+ nous coûte trop cher sur l'emploi, l'environnement, la perte des savoir-faire."

Le ministre de l’Économie était présent pour l'inauguration du salon. Interrogé par l'AFP sur le coût souvent plus élevé des produits fabriqués en France, dans un contexte de crise du pouvoir d'achat, Roland Lescure a estimé que leur "rapport qualité-prix" était "sans conteste très souvent meilleur" que celui des produits importés.

Un cadeau de moins

Quelques étalages plus loin, entouré de dizaines de savons de Marseille, Daniel Boetto a observé des visiteurs "convaincus par le +made in France+", mais "aux moyens plus limités". "Cette année les gens arrêtent de me prendre plusieurs produits, ils ne prennent plus que ce dont ils ont besoin", a-t-il expliqué.

Il a dépensé plus de 4.000 euros pour réserver son stand et transporter ses produits depuis la cité phocéenne. "Je ne ferai aucun bénéfice ici", a ajouté celui qui vient au salon depuis plus de 12 ans.

Gabrielle, 76 ans, estime pouvoir "présenter une étude de marché" : elle vient chaque année acheter précisément 8 cadeaux pour sa famille. Cette fois-ci, pour faire des économies, elle "n'en rapporte que sept".

Auprès de l'AFP, Roland Lescure appelle à "une responsabilité nationale". Il explique : "Dépensez un peu plus sur un peu moins de biens, faites-le avec des produits faits en France, vendus en France et, au fond, on s’aide tous face à une crise qui s’impose à nous depuis l’international".

Le salon "Made in France" est devenu au fil des années un lieu de rendez-vous des politiques. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle, dont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, sont attendus vendredi.

Selon un sondage OpinionWay publié jeudi, les propositions des candidats à l'Élysée soutenant le "Made in France" seront un critère de vote important à la présidentielle pour la majorité des électeurs de 18 à 49 ans.