Le Salon des grandes écoles du « Monde », mode d'emploi

Le salon aura lieu samedi 16 et dimanche 17 novembre à l'Espace Grande Arche de La Défénse.

Samedi 16 et dimanche 17 novembre, « Le Monde » organise à l'Espace Grande Arche de la Défense son Salon des grandes écoles (SAGE).

1. Le Salon des grandes écoles, c'est quoi ?

Le Salon des grandes écoles du Monde rassemblera des représentants de plus de 150 établissements : des écoles de commerce (Essec, ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC, ou encore HEC Montréal), d'ingénieurs (parmi lesquelles Arts & Métiers, les Insa, les écoles Centrale, Mines Télécom, les écoles de chimie, UniLasalle,...), Sciences Po et les Instituts d'études politiques du concours commun, ainsi que des écoles spécialisées dans la communication, le web, le sport, la gastronomie, le design, le luxe (Ferrandi, Ecole hôtelière de Lausanne, Web School Factory, Sup de Luxe...).

Des conférences thématiques seront animées par des journalistes du « Monde ». Une équipe de coachs sera sur place afin de vous conseiller dans la préparation de concours d'entrée aux grandes écoles ou encore dans la rédaction d'un CV.

2. Qui peut y assister ?

- Les lycéens qui se posent des questions sur leur orientation post-bac et qui préparent leurs vœux sur Parcoursup.

- Les étudiants qui s'interrogent sur leur projets d'orientation ou de réorientation : comment préparer les concours, que faire avec un bachelor ou une licence en poche, quand partir à l'étranger....

- Les parents, qui cherchent à s'informer sur les possibilités d'études, les différentes voies d'admission et leurs débouchés.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr