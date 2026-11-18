Le Salon de l'agriculture 2027 attend le retour des animaux et des visiteurs

Des visiteurs passent devant des vaches lors du 61e Salon international de l'agriculture, au parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris, le 24 février 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Les vaches, et même les volailles absentes depuis huit ans, devraient faire leur retour en 2027 au Salon de l'agriculture, dont les organisateurs espèrent ainsi voir revenir les visiteurs ayant manqué cette année.

Désormais habitués aux défilés de politiques, ils devront aussi gérer l'afflux lié à la campagne présidentielle, et préparent d'ores et déjà une charte à l'intention des entourages.

Cette 63e édition du Salon international de l'agriculture (SIA) "se présente sous les meilleurs auspices", a dit à des journalistes son président Jérôme Despey, "très satisfait du retour des vaches".

"Ce sera un salon plein et entier," avec également le retour des volailles, s'est-il félicité.

En février, le salon avait été marqué par l'absence de bovins, y compris de la vache égérie, pour cause de dermatose nodulaire contagieuse, une première depuis la création de l'événement. Les volailles étaient, elles, bannies depuis 2019 pour cause de grippe aviaire.

La chute de la fréquentation avait été de 27,9% sur un an, à 437.000 visiteurs, largement attribuée à l'absence des animaux même si cochons ou moutons étaient présents.

"J'inscris ce salon (2027) dans la démarche d'aller chercher les 170.000 visiteurs qui ne sont pas venus" en 2026, a indiqué M. Despey.

"Les animaux en général, et la vache en particulier, c'est le symbole du salon, c'est de l'affection pour le public", souligne le directeur, Arnaud Lemoine.

Pour le retour des volailles, "un protocole a été établi" avec les pouvoirs publics, les services vétérinaires, les filières, a-t-il précisé. "On n'a pas l'autorisation ultime (...) mais je pense qu'on est plutôt bien parti".

Les organisateurs, qui vont déployer une campagne de communication "massive" notamment dans les territoires ruraux, énumèrent d'autres initiatives pour faire revenir les visiteurs.

Ceux-ci seront accueillis dès l'extérieur par des animaux de "travail" (cheval, âne), des fanfares... Des halls ont été réorganisés, et plus de tracteurs sont envisagés malgré la fermeture pour travaux de deux pavillons sur huit.

Dans un contexte économique difficile, "c'est un moment de respiration, pour se changer les idées", insiste M. Despey. "On a envie de voir un salon avec des gens qui ont la banane."

Pour les agriculteurs eux-mêmes, en crise profonde sur de nombreux secteurs, c'est aussi un lieu de partage, disent les responsables.

Redoutent-ils des mouvements de colère pouvant perturber le salon, comme ce fut le cas lors de l'inauguration présidentielle en 2024?

"Le salon doit être un lieu de débats", mais "ce n'est pas le combat, il doit être respecté", répond M. Despey, qui indique discuter "avec toutes les organisations" syndicales.

"Pas le salon des politiques"

Quant au flux attendu de visites politiques, M. Despey rappelle que "c'est un salon privé fait par des femmes et des hommes des filières de production agricoles. Ce salon n'appartient pas aux politiques. Ils sont les bienvenus, mais avec des règles que nous allons mettre en place pour veiller au bon confort de nos visiteurs et de nos exposants".

Les délégations ne pourront pas inclure plus de 25 personnes (hors sécurité), devront organiser leur parcours en amont, et aucune visite, y compris présidentielle, ne devra impliquer de fermeture de hall.

"Il est hors de question pour quelque politique que ce soit, qu'on ferme des halls", a insisté M. Despey.

L'an dernier, l'inauguration par Emmanuel Macron, accompagné d'un dispositif policier particulièrement important (250 policiers en civil), avait entraîné la fermeture de halls, au grand dam des exposants.

En cinq ans, le nombre de visites protocolaires au salon est passé d'une quarantaine à 70-80, quels que soient les enjeux électoraux de l'année, selon l'organisation. L'équipe du SIA dédiée a dû passer de 8 à 20, parfois confrontée aussi à des exigences d'élus qui ne veulent pas en croiser d'autres, par exemple.

"On doit bien accueillir les politiques puisqu'ils font la démarche de venir à l'échange avec les agriculteurs", souligne M. Lemoine. Mais "les visiteurs paient 17 euros pour venir et ce qui les intéresse, ce n'est pas de voir les politiques, mais les animaux, les filières, les innovations, chercher un emploi pour certains, ou même boire un coup, et ils ont le droit de ne pas être entravés dans leur visite", a-t-il souligné.

Le plus gros salon de France se tiendra du 27 février au 7 mars au parc des expositions de la porte de Versailles. Il réunira à nouveau quelque 1.200 exposants et aura pour pays invité la Serbie.