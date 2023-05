Le salaire de base en hausse de 4,6% sur un an

L'indice du salaire mensuel de base (SMB) dans le privé a augmenté de 1,8% au premier trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, soit une hausse de 4,6% sur un an, selon des données provisoires publiées vendredi par le ministère du Travail.

Le SMB, mesuré dans les entreprises privées (hors agriculture) de 10 salariés et plus, représente le salaire brut, c'est-à-dire avant la déduction des cotisations sociales et le versement des prestations sociales.

Il ne prend en compte ni les primes, ni les heures supplémentaires.

L'indice du salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE) a progressé lui de 1,9% par rapport au dernier trimestre 2022 et de 5,2% sur un an.

Mais "ces évolutions doivent être mises en regard de l'inflation", rappelle la Dares, le service de statistiques du ministère, dans un communiqué.

Le coût de la vie a en effet augmenté de 5,7% entre fin mars 2022 et fin mars 2023.

"Sur un an et en euros constants, le SHBOE diminue donc de 0,5% et le SMB de 1,1%", souligne la Dares.

Par secteur d'activité, le SMB a progressé, au cours du premier trimestre, de 2,1% dans l'industrie, de 1,8% dans le tertiaire et 1,7% dans la construction.

Sur un an, la hausse est de 4,7% pour l'industrie et le tertiaire et de 3,7% pour la construction.

Par catégorie socioprofessionnelle, le SMB a augmenté au cours du 1er trimestre de 2,1% pour les ouvriers, 1,9% pour les professions intermédiaires, 1,7% pour les employés et 1,6% pour les cadres.

Sur un an, il a grimpé de 5,5% pour les ouvriers, de 4,9% pour les employés, de 4,2% pour les professions intermédiaires et de 3,6% pour les cadres.