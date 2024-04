Le sacre se rapproche pour Leverkusen, Heidenheim renverse le Bayern

Il va falloir trouver de nouveaux superlatifs à accoler à la saison d’exception du Bayer Leverkusen. Non seulement la disette, la malédiction et le sobriquet de « Neverkusen » vont sembler bien loin d’ici quelques jours, mais le Werkself n’est pas décidé à lâcher le morceau, quelques jours après sa qualification pour le dernier acte du Pokal. Sur la pelouse de l’Union Berlin, un penalty de Florian Wirtz dans le temps additionnel de la première période, pour prendre à contrepied Frederik Rønnow, suffit au bonheur de l’imperturbable leader (0-1) , qui n’est plus qu’à une victoire de s’adjuger le Meisterschale . En effet, à désormais seize points derrière, le Bayern Munich a trouvé le moyen de perdre contre Heidenheim (3-2) , alors qu’il était devant à la mi-temps, grâce (encore) à un but d’Harry Kane, suivi d’une tête facile de Serge Gnabry. Sauf qu’au retour des vestiaires, la machine s’est enrayée et la lenteur de Dayot Upamecano a encore été exposée au grand jour par Kevin Sessa, le buteur de l’espoir. Dès lors, qui d’autre que l’emblématique Tim Kleindienst pour punir par deux fois un Sven Ulreich totalement abandonné par ses centraux, son milieu, ainsi qu’Alphonso Davies ? Le promu est en passe de boucler une saison référence, au dizième rang de BuLi.

Dans la course à la Ligue des champions, le RB Leipzig a cartonné hors de ses bases à Fribourg (1-4) , passant ainsi provisoirement devant Dortmund, au quatrième rang. Une rencontre lancée dès les premières secondes, par un but d’Amadou Haïdara, avant que Loïs Openda ne fasse valdinguer les défenseurs centraux du SCF, d’une passivité édifiante. Double buteur, l’ancien Lensois a également offert un caviar à Benjamin Šeško. Enfin, dans des duels au couteau pour le maintien, Cologne a renversé Bochum dans le temps additionnel (2-1) , et garde l’espoir de se sauver. Face au relégué Darmstadt, le barragiste Mayence a plutôt très bien fait le job (4-0) pour rappliquer à trois unités de… Bochum, premier non relégable.…

AL pour SOFOOT.com