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Le sacré combo culinaire de Niklas Süle durant sa carrière
information fournie par So Foot 12/11/2026 à 11:45

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Le sacré combo culinaire de Niklas Süle durant sa carrière

Le sacré combo culinaire de Niklas Süle durant sa carrière

Carpe diem . Retraité des terrains professionnels depuis l’été dernier, Niklas Süle évolue désormais au SV Tiefenbach, en neuvième division allemande . Là-bas, l’ex-international aux 49 sélections sous le maillot de la Mannschaft s’éclate, un temps en attaque, un temps dans les cages. Sa carrière de rugueux défenseur est donc bien derrière lui, ce qui lui laisse le temps de profiter (encore plus) de la vie .

Profiter de la vie

Durant ses années pros, l’Allemand n’a ainsi jamais été réputé pour son hygiène de vie et sa forme physique. Souvent moqué pour ses quelques kilos en trop, Süle assume . « Peut-être que j’ai bu trois bières et mangé chez McDonald’s un peu trop souvent au cours de ma carrière professionnelle, a-t-il concédé dans le podcast After The Final Whistle. Je ne voulais pas me dire : « Pendant les 15 prochaines années, je ne vivrai que pour le football » . La vie est trop courte ».

LP pour SOFOOT.com

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