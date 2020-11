Le rugby génère 1,25 md d'euros d'activités en France (étude)

Les clubs de rugby de Top 14 et de Pro D2 ont généré 1,25 milliard d'euros d'activités économiques lors de la saison 2018/2019, un chiffre aujourd'hui "fragilisé par l'absence de public dans les stades" en raison de la pandémie de Covid-19, selon une étude publiée mardi.

Cela fait du rugby le 2e sport français en termes d'apports économiques pour l'activité locale, estime cette étude menée par la Ligue nationale de rugby (LNR), le Centre de droit et d'économie du sport et le cabinet Pluricité.

A titre de comparaison, la filière du football a généré pour 2019-2020 6,48 milliards d'euros de revenus, un chiffre éloigné des 7,75 milliards prévus, en raison de la crise du coronavirus.

"L'activité du rugby professionnel sur l'économie des territoires est portée majoritairement par les dépenses des clubs professionnels et de la Ligue (543 M EUR) et par l'attachement du public pour ce sport qui a réuni plus de 4,45 millions de spectateurs dans les stades lors de la saison 2018-2019, avec un total de dépenses estimé à 253 M EUR, dont la billetterie", explique l'étude.

Les clubs pèsent également fortement en termes d'emplois, avec 4.072 postes équivalent temps plein générés, dont 2.279 emplois directs (LNR et clubs professionnels), et 1.793 emplois indirects et induits dans l'hébergement, la restauration, les transports et les commerces.

Le rugby professionnel français apporte également des recettes fiscales et sociales conséquentes pour les régions, avec 113,4 M EUR pour la saison 2018/2019.

"Les clubs sont bien souvent l'âme sportive d'une ville et d'une région, et toujours un acteur économique qui compte. Ce modèle économique est très fragilisé en ces temps de crise car indissociable de la présence du public et des partenaires les jours de match", fait valoir Paul Goze, président de la LNR.

Cette étude a notamment été réalisée à partir des données comptables fournies par la LNR et par la Direction Nationale d'Aide et de Contrôle de Gestion (DNACG).