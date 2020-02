Le rugby et les chefs étoilés : «Avec ce sport, j'ai appris la vie», raconte Guy Savoy

La nappe, toute blanche, est encore tiède du passage du fer. Guy Savoy pose ses mains sur la table ronde, balaye du regard la Seine qui coule juste derrière les fenêtres de son restaurant du quai de Conti (VIe arrondissement de Paris), puis esquisse un sourire, l'œil pétillant. « Le rugby ? Comment dire, s'interroge-t-il... J'ai appris à lire, à écrire et à compter à l'école. Au rugby, j'ai appris la vie. »Le Chef aux trois étoiles Michelin redevient tout à coup un petit garçon. « C'était en 1965, raconte-t-il. J'avais douze ans. Le club de ma ville, Bourgoin-Jallieu (Isère) venait d'être champion de France de deuxième division. J'y ai pris une licence avec mon petit frère. J'y suis resté quatre ans. Après, avec l'apprentissage, je n'avais plus le temps de jouer. »La passion, elle, n'a fait que grandir autour des terrains. « On tombe, on se fait mal, l'instant d'après on marque un essai, le rugby résume la vie, avec ses épreuves et ses moments d'euphorie, insiste Guy Savoy. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est que pour réussir, on a besoin de gens très différents qui ont le même esprit. Je fonctionne de la même façon dans mon métier. S'il n'y avait pas eu le rugby, je serais passé à côté de ma vie. »De Twickenham à JohannesburgSes mains s'animent. Le chef de 66 ans se fait stratège. « Chez moi, je ne dis pas brigade mais équipe, souligne-t-il. Les avants sont en cuisine, les trois-quarts dans la salle, et moi je suis leur capitaine-entraîneur et parfois malheureusement l'arbitre. » Les souvenirs l'assaillent, le bousculent. « J'ai rêvé devant les Boniface, glisse-t-il. Je suis devenu ami avec André Boniface, puis Jean-Pierre Rives, Serge Blanco, Denis Charvet... Je me rappelle la première fois que je suis entré dans Twickenham, que j'ai traversé le parking où les spectateurs pique-niquent, l'hymne écossais, la chaleur de la vie irlandaise, les chants ...