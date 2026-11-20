Le Royaume-Uni et l'UE célèbrent à Bruxelles un "tournant" dans leurs relations

Le Premier ministre britannique Andy Burnham pose aux côtés de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et du président du Conseil européen, Antonio Costa à son arrivée à un sommet UE-Royaume-Uni à Bruxelles, le 20 novembre 2026. ( POOL / Yves Herman )

Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont salué vendredi, lors d'un sommet à Bruxelles, un "tournant" dans leurs relations, avec la conclusion de premiers accords salués à grand renfort de superlatifs, même si beaucoup reste à faire.

"C'est un bon jour pour la Grande-Bretagne" et "pour l'Europe", a lancé le Premier ministre britannique Andy Burnham. Prudent, il a aussi renvoyé à l'an prochain les prochaines étapes de ce "reset" (redémarrage) des relations de son pays avec l'UE, dix ans après le référendum sur le Brexit.

"Nous restons ouverts à entretenir la relation la plus proche possible entre l'Union européenne et le Royaume-Uni", a indiqué sur ce point Antonio Costa, le président du Conseil européen, institution qui rassemble les chefs d'Etat et de gouvernement des 27.

"De vieux amis redonnent un nouveau souffle à leur amitié", a assuré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, évoquant les "excellents résultats" du sommet, qui marque selon elle un "tournant" dans les relations avec Londres.

Trois accords ont été conclus, même si un certain flou persiste autour de leur mise en œuvre.

Londres et Bruxelles se sont entendus sur l'assouplissement des contrôles sur les exportations de produits alimentaires britanniques, la mobilité des jeunes et les quotas d'émission de carbone.

L'absence d'accord sur une réduction des droits d'inscription en faveur des étudiants européens a presque failli gâcher la fête. Les deux parties se sont donné six mois supplémentaires pour trouver une solution là-dessus.

Le "deal est conclu", a insisté Andy Burnham, ajoutant qu'il apporterait quelque 17 milliards de livres (20,3 milliards d'euros) à l'économie britannique.

L'ancien maire de Manchester avait fait de ce sommet un événement politique crucial pour réparer les cassures du Brexit.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham quitte le 10 Downing Street, dans le centre de Londres, le 18 novembre 2026 ( AFP / CARLOS JASSO )

"Le Royaume-Uni d'aujourd'hui et l'Union européenne d'aujourd'hui ne sont plus ceux de 2016", a-t-il expliqué devant la presse. Raison de plus, a-t-il souligné, pour travailler ensemble.

Mais la manière dont cela se fera à l'avenir mérite encore "réflexion". Les accords conclus vendredi à Bruxelles sont aussi "la limite de ce que nous pouvons accomplir" avec le Parlement britannique actuel, a-t-il expliqué. Les élections au Royaume-Uni ne sont pas prévues avant 2029.

"Nouvelle approche"

Depuis son arrivée au 10 Downing Street, le travailliste n'a pas hésité à bousculer les tabous, en jugeant le retour de son pays dans l'UE comme l'une des options possibles de la nouvelle relation qu'il veut nouer avec le continent.

Mais cet éventuel "Brejoin" est encore très loin de devenir réalité. "Ça illustre bien notre nouvelle approche. Pas conflictuelle, sans brûler les ponts mais en étant constructif et positif, afin d'obtenir des accords gagnant-gagnant pour le Royaume-Uni et l'UE", a déclaré cette semaine M. Burnham.

Concernant la mobilité des jeunes, l'UE et le Royaume-Uni se sont mis d'accord sur la possibilité pour 100.000 Européens et autant de Britanniques par an, de séjourner jusqu'à trois ans de part et d'autre de la Manche.

La Grande-Bretagne espère des accords sur la distribution des produits alimentaires, sa participation au marché européen de l'électricité et sur les quotas d'émission de carbone ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Les discussions, jusqu'à la veille du sommet, ont été particulièrement difficiles. Un "enfer", a résumé un diplomate à Bruxelles, où le souvenir des années de négociations après le vote du Brexit a laissé des souvenirs douloureux.

L'UE et Londres veulent également avancer ensemble sur la lutte contre l'immigration clandestine, autre sujet sensible pour les Britanniques. Londres et Bruxelles vont mener un "dialogue structuré" sur ce sujet, Andy Burnham se disant "curieux" d'en savoir plus sur les discussions en cours en Europe sur les centres de retours vers les pays tiers des personnes déboutées de l'asile.

M. Burnham est d'autant plus favorable à ces accords concrets que les Britanniques soutiennent largement un rapprochement avec l'UE. Ce qui pourrait favoriser son camp lors des prochaines élections en 2029.

Le leader du parti Reform UK, Nigel Farage, le 10 août 2026 à Londres, Royaume-Uni ( AFP / CARLOS JASSO )

Encore lui faudra-t-il combattre les vieux démons du Brexit au sein de son propre parti, sans parler du pays tout entier.

Le chef du parti nationaliste britannique Reform UK, Nigel Farage, "brexiter" acharné, a accusé vendredi, à Bruxelles, le Premier ministre de se laisser embobiner du fait de son "inexpérience" et d'avoir "ouvert la boîte de Pandore".

Et "je pense qu'il va être très, très surpris par le retour de bâton qu'il va essuyer", a-t-il assuré devant la presse.