Le Royaume-Uni et l'UE actent à Bruxelles le premier chapitre de leur "reset"

Le Premier ministre britannique Andy Burnham quitte le 10 Downing Street, dans le centre de Londres, le 18 novembre 2026 ( AFP / CARLOS JASSO )

Le Premier ministre britannique Andy Burnham et les dirigeants de l'Union européenne ouvrent vendredi, lors d'un sommet à Bruxelles, le premier chapitre d'une nouvelle entente post-Brexit, en s'appuyant sur plusieurs accords concrets.

Ces derniers restent toutefois conditionnés à l'avancée de discussions, au cours des six prochains mois, sur le sujet ultra-sensible des droits d'inscription pour les étudiants européens au Royaume-Uni, selon un responsable de l'UE ayant requis l'anonymat.

"Un partenariat plus étroit avec l'Europe est bon pour les travailleurs, bon pour la Grande-Bretagne et bon pour l'Europe", a déclaré Andy Burnham dans un communiqué à son arrivée à Bruxelles.

Depuis son arrivée au 10 Downing Street, l'ancien maire de Manchester n'a pas hésité à bousculer les tabous, en jugeant le retour de son pays dans l'UE comme l'une des options possibles de la nouvelle relation qu'il veut nouer avec le continent.

Mais cet éventuel "Brejoin" est encore très loin de devenir réalité, et ce sommet, entre le Premier ministre britannique, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa, est surtout l'occasion de se concentrer sur quelques objectifs concrets avant de plus hautes ambitions, dix ans après le référendum sur le Brexit.

"Ça illustre bien notre nouvelle approche. Pas conflictuelle, sans brûler les ponts, mais en étant constructif et positif, afin d'obtenir des accords gagnant-gagnant pour le Royaume-Uni et l'UE", a déclaré cette semaine M. Burnham.

Et ce n'est qu'après le sommet que "nous discuterons avec nos partenaires européens, des options concernant notre relation à long terme", a-t-il ajouté.

Sujet sensible

"Nous attendons des dirigeants qu'ils confirment et saluent la conclusion de trois importantes négociations en cours", a affirmé vendredi un responsable européen sous couvert d'anonymat.

L'UE et le Royaume-Uni se sont mis d'accord, selon ce responsable européen, sur la possibilité pour 100.000 jeunes, européens et britanniques, de voyager et séjourner chaque année de part et d'autre de la Manche.

Bruxelles souhaite également que les jeunes européens puissent étudier en Grande-Bretagne au même coût que les jeunes britanniques. Sur ce sujet, extrêmement sensible pour Londres, les deux parties sont convenues de se donner six mois supplémentaires pour négocier un "deal", selon ce responsable européen, soulignant que les autres accords attendus seront signés "en parallèle" avec ces discussions.

La Grande-Bretagne espère des accords sur la distribution des produits alimentaires, sa participation au marché européen de l'électricité et sur les quotas d'émission de carbone ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Ces accords portent sur la distribution des produits alimentaires, la participation britannique au marché européen de l'électricité et sur les quotas d'émission de carbone doivent également être annoncés.

Pour M. Burnham, ils sont essentiels pour tenter de réparer les dommages infligés par le Brexit à l'économie britannique.

Les discussions, jusqu'à la veille du sommet, ont été particulièrement difficiles. Un "enfer", a résumé un diplomate à Bruxelles, où le souvenir des négociations sur le Brexit a laissé des souvenirs douloureux.

Andy Burnham s'est montré plutôt optimiste jeudi devant la presse à Berlin, où il était présent pour une réunion des pays alliés de l'Ukraine.

"Baisser les prix"

"Il y a la possibilité de faire baisser les prix des denrées alimentaires, et je ne peux pas tourner le dos à cela", a-t-il déclaré. Et, donc, "bien sûr, en tant que Premier ministre britannique, j'estime qu'il est de mon devoir de me rendre à Bruxelles et de faire de mon mieux pour obtenir cet accord", a-t-il ajouté.

Il espère également des avancées dans la lutte contre l'immigration clandestine, autre sujet sensible pour les Britanniques. Londres et Bruxelles auront désormais un "dialogue structuré" sur ce sujet, a indiqué ce responsable européen.

M. Burnham est d'autant plus favorable à ces accords concrets, qu'il juge bon pour l'économie de son pays que les Britanniques soutiennent largement un rapprochement avec l'Union européenne.

Le leader du parti Reform UK, Nigel Farage, le 10 août 2026 à Londres, Royaume-Uni ( AFP / CARLOS JASSO )

Il pense également qu'un tel rapprochement pourrait favoriser son camp lors des prochaines élections en 2029.

Encore lui faudra-t-il combattre les vieux démons du Brexit au sein de son propre parti, sans parler du pays tout entier. Le chef du parti nationaliste britannique Reform UK, Nigel Farage, "brexiter" acharné, sera d'ailleurs vendredi à Bruxelles où il donnera lui aussi une conférence de presse.