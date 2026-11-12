Le Royaume-Uni confirme une croissance résiliente tirée par l'IA

Le ministre britannnique des Finances John Healey s'apprête à quitter le 11 Downing Street, à Londres, pour aller présenter son projet de budget au Parlement, le 28 octobre 2026 ( POOL / Stefan Rousseau )

L'économie britannique a accéléré au troisième trimestre, portée par les services liés à l'intelligence artificielle, qui l'aident à résister aux répercussions de la guerre au Moyen-Orient.

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,7% entre juillet et septembre, conformément aux attentes des analystes, après une progression de 0,5% au deuxième trimestre, a indiqué jeudi l'Office national des statistiques (ONS).

Le secteur des services informatiques, de la programmation, du conseil et des activités connexes "a été celui qui a le plus contribué à la croissance trimestrielle au cours de chacun des sept derniers mois", explique l'ONS.

Parmi les entreprises affichant les plus fortes hausses de chiffre d'affaires, beaucoup exercent des activités liées à l'intelligence artificielle et au cloud (informatique à distance), ajoute l'organisme.

"La croissance s'est exceptionnellement concentrée dans les secteurs liés à l'IA", relève Ruth Gregory, économiste chez Capital Economics.

La Banque d'Angleterre (BoE) avait déjà mis en avant la vigueur des investissements des entreprises pour répondre à la demande liée à l'IA pour justifier le rehaussement de ses prévisions de croissance pour cette année et l'année prochaine.

Choc énergétique

Ces chiffres constituent une bonne nouvelle pour le gouvernement du Premier ministre Andy Burnham, qui peut mettre en avant la résistance de l'économie britannique malgré le choc énergétique provoqué par la guerre au Moyen-Orient.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey lors d'une conférence de presse à Londres, le 5 novembre 2026 ( POOL / Alishia Abodunde )

La guerre "a pesé sur la croissance partout dans le monde, mais le Royaume-Uni fait preuve d'une résilience remarquable", s'est félicité le ministre des Finances John Healey, qui a présenté son premier budget fin octobre.

Il souligne que l'économie britannique "connaît la croissance la plus rapide depuis près de dix ans, en dehors de la période de pandémie" de Covid-19.

Dans l'ensemble, l'activité des services a progressé de 0,9 % au troisième trimestre, selon l'ONS.

La consommation des ménages a également résisté. "Les dépenses de consommation sont restées remarquablement résilientes", souligne Ruth Gregory, ce qui suggère que "les ménages continuent d'amortir le choc de la hausse des prix de l'énergie en empruntant davantage et en réduisant leur épargne".

Les activités d'hébergement et de restauration ont toutefois reculé, pénalisées par les services de restauration et de débit de boissons, en baisse de 1,9%, selon l'ONS.

Sur le seul mois de septembre, le PIB a lui progressé de 0,2%, après avoir stagné en août.

"Perspectives peu encourageantes"

Cette croissance donne davantage de latitude à la Banque d'Angleterre pour lutter contre l'inflation. L'institution a relevé son taux directeur la semaine dernière, pour la première fois depuis trois ans.

"Nous anticipons une nouvelle hausse de taux en février", affirme James Smith, analyste d'ING.

Mais entre une inflation persistante et la hausse des taux destinée à la maîtriser, "les perspectives pour les prochains mois ne sont pas très encourageantes", tempère Kit Rees, de la société de gestion de patrimoine Quilter.

L'analyste redoute que l'économie britannique "perde son élan" si la guerre au Moyen-Orient maintient les prix de l'énergie à un niveau élevé.

Les cours du pétrole ont nettement reculé ces deux dernières semaines sur fond d'espoirs de progrès dans les négociations au Moyen-Orient.

Mais les prix des carburants restent néanmoins élevés, sous l'effet des perturbations dans le Golfe et de la baisse de production des raffineries russes, régulièrement visées par des attaques ukrainiennes.