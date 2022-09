Le Royaume-Uni autorise le nouveau vaccin Pfizer ciblant Omicron

Une dose de vaccin anti-Covid Pfizer, dans un centre de vaccination à Londres, le 4 décembre 2021 ( AFP / Daniel LEAL )

Le régulateur britannique du médicament a annoncé samedi avoir approuvé une nouvelle génération du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech visant le variant Omicron.

Cette version du vaccin consiste en une dose de rappel dit "bivalent", ciblant à moitié la souche originale du virus et à moitié le variant Omicron (BA.1), a indiqué MHRA dans un communiqué.

Elle "a été approuvée pour les doses de rappel pour les adultes par la MHRA qui a conclu qu'elle respectait les standards de sécurité, qualité et efficacité du régulateur britannique", a indiqué l'agence du médicament qui précise autoriser le vaccin pour les personnes de 12 ans et plus.

Mi-août, le Royaume-Uni était devenu le premier pays à autoriser un vaccin similaire développé par le laboratoire Moderna et ciblant aussi Omicron, variant le plus répandu en Europe.

L'annonce intervient alors que le pays s'apprête à proposer à partir de lundi une dose de rappel de vaccin anti-Covid à des millions de Britanniques en Angleterre et en Ecosse, notamment ceux âgés de plus de 50 ans avec en priorité les personnes vivant en maison de retraite.

"Je suis heureuse d'annoncer que nous avons désormais un second vaccin approuvé pour le programme de rappel de cet automne", s'est réjouie la directrice de la MHRA, June Raine.

Les nouveaux vaccins Pfizer et Moderna ont été autorisés ces derniers jours par les Etats-Unis et l'Agence européenne du médicament. Ils ciblent aussi deux sous-variants de la souche Omicron se propageant rapidement, BA.4 et BA.5

Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus touchés en Europe par la pandémie, avec près de 180.000 morts depuis début 2020. Si la mortalité a fortement baissé grâce à la vaccination, le pays subit régulièrement d'importantes vagues de contaminations, mais a été l'un des premiers en Europe à lever l'ensemble des restrictions l'hiver dernier.