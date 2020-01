Le Royaume-Uni accuse le coup après le retrait de Harry et Meghan

Le Prince Harry et sa femme Meghan derrière la reine Elizabeth II lors d'une cérémonie officielle à Londres le 10 juillet 2018 ( AFP / Tolga AKMEN )

Ils n'avaient même pas prévenu la reine. La décision du prince Harry et son épouse Meghan de se mettre en retrait de la monarchie a placé jeudi le Royaume-Uni en émoi et a été fustigée par la presse pour son hypocrisie.

Le choc est tel qu'il a relégué au second plan le vote historique des députés britanniques, qui doivent donner jeudi leur feu vert à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne après trois ans et demi de déchirements.

Plutôt que le Brexit, c'est le "Megxit" qui dominait dans les médias au lendemain de l'annonce qui a pris tout le monde de court, jusqu'à la reine Elizabeth II, 93 ans, grand-mère de Harry, et le prince héritier Charles.

Le couple veut prendre son indépendance financière et s'installer une partie de l'année en Amérique du Nord, après s'être épanché sur ses difficultés à vivre la pression médiatique.

Difficile à avaler pour la famille royale, qui estime la situation "compliquée". Elle espérait pouvoir entamer 2020 sous de meilleurs auspices après le retrait l'an dernier du prince Andrew de toutes ses obligations publiques en raison de ses liens avec le pédophile américain Jeffrey Epstein.

- Figures de cire -

En écho aux fissures lézardant la monarchie, Madame Tussauds, le célèbre musée londonien de personnages en cire, a annoncé qu'il allait éloigner Harry et Meghan des autres figures représentant le noyau dur de la famille royale "avec effet immédiat".

La Une des journaux britanniques consacrée à la décision du Prince Harry et de sa femme Meghan de se mettre en retrait, le 9 janvier 2020 ( AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS )

Pour l'expert de la famille royale Richard Fitzwilliams, interrogé par l'AFP, Harry et Meghan ont choisi de "partir comme des rebelles", ce qui souligne "à quel point ils sont malheureux et stressés".

Plus sévère, la presse évoque la "profonde déception" de la souveraine et va jusqu'à établir une comparaison avec la fracassante abdication , en 1936, du roi Edouard VIII pour épouser Wallis Simpson, une Américaine divorcée - comme Meghan.

Harry et Meghan "se retirent de leurs obligations et se défilent", estime un spécialiste des affaires royales, le journaliste et auteur Phil Dampier, cité par le Telegraph.

Pour le Times, cette annonce "porte tous les signes de l'égoïsme et de l'impulsivité pour lesquels le prince Harry est maintenant tristement connu".

- "Le beurre et l'argent du beurre" -

Surtout, leur volonté d'indépendance financière est perçue comme hypocrite. La dotation royale, à laquelle Harry, 35 ans, et Meghan, 38 ans, entendent renoncer, ne représente que 5% de leurs dépenses officielles, le reste étant financé par les revenus privés du prince Charles, père d'Harry et héritier du trône.

Les 8 premiers héritiers du trône britannique, dans l'ordre de succession ( AFP / )

Millionnaires, ils ont aussi dit vouloir garder l'usage du cottage de Frogmore, sur les terres du château de Windsor (ouest de Londres), rénové à hauteur de 2,4 millions de livres aux frais du contribuable, et bénéficier d'une prise en charge par l'Etat de leur sécurité. Sans renoncer à leurs titres.

"Ils veulent vraiment le beurre et l'argent du beurre", a jugé Graham Smith, patron des "Républicains", le mouvement britannique anti-monarchie.

L'annonce explosive a été faite alors que Harry et Meghan venaient de rentrer d'un séjour de plusieurs semaines au Canada avec leur fils Archie, né en mai 2019, un an après leur mariage fastueux.

Ils s'étaient juste auparavant ouverts dans un documentaire, en octobre, de leurs difficultés face à l'exposition médiatique, s'attirant des critiques acerbes de la presse en s'épanchant de la sorte lors d'un voyage en Afrique.

Cette crise pourrait écorner l'image de la famille royale, pour laquelle Meghan avait d'abord été considérée comme un souffle de fraicheur par les tabloïds, qui se sont ensuite retournés contre elle, dénonçant dans des articles au vitriol son comportement prétendu capricieux et l'attaquant sur sa relation conflictuelle avec son père ou son train de vie luxueux.

Le Prince Harry et sa femme Meghan lors d'une cérémonie officielle le 7 novembre 2019 ( AFP / Tolga AKMEN )

"L'une de leurs forces (des membres de la famille royale) est de présenter un front uni et de rassembler les gens, et pour ce faire, ils ont besoin d'être unis", souligne la spécialiste Victoria Murphy auprès de l'AFP.

"Je pense qu'ils vont se mettre beaucoup de monde à dos. Et cela va bouleverser la famille", estime Paul Brown, un passant interrogé par l'AFP devant le palais de Buckingham.

Face à ces critiques, Harry a déposé en octobre plainte contre des tabloïds. Il a dit craindre que sa femme soit victime ne subisse le même sort que feu sa mère Diana.

mpa/gmo/cf