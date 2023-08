Le rouble russe redresse la tête, le yuan pique du nez

Le rouble regagnait un peu de vigueur mardi après une forte hausse du taux directeur de la Banque centrale russe, sans toutefois vraiment décoller de son plus bas depuis mars 2022 par rapport au dollar et à l'euro.

Vers 14H20 GMT, le rouble grimpait de 2,75% face au billet vert, à 98,0833 roubles pour un dollar.

La Banque centrale russe (BCR) a relevé mardi son taux directeur de 8,5% à 12%, pour enrayer la chute du rouble, tombé à son plus bas niveau par rapport à l'euro et au dollar depuis mars 2022 au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, et freiner l'inflation.

L'institution monétaire a également affirmé se réserver le droit de prendre "de nouvelles décisions" dans les prochaines semaines.

Le rouble s'est d'abord très brièvement envolé en début de séance européenne, prenant près de 18% par rapport au dollar, avant de se stabiliser sur une hausse autour de 2,5%.

"Malgré une évolution en dents de scie, le rouble a été en baisse régulière depuis un an", rappelle Sylvain Bersinger, analyste chez Asterès.

Depuis le début de l'année, la devise russe a dévissé de près de 25% face au billet vert.

Dans les premières semaines de l'invasion russe de l'Ukraine, elle s'était effondrée "avant de se redresser fortement sous le double effet d'une politique de soutien du change (frein aux sorties de capitaux, hausse des taux d'intérêt pour inciter aux achats de rouble par exemple) et de l'envolée du prix des matières premières", explique M. Bersinger.

Mais depuis mi-2022, la devise ne cesse de se déprécier notamment du fait de la baisse des revenus des exportations russes.

La Chine quant à elle a réduit son taux de référence à moyen terme de 15 points de base de manière inattendue pour relancer l'activité.

"La décision surprise de la Chine a effrayé les actifs à risque, rendant les investisseurs encore davantage préoccupés par les perspectives de croissance chinoise", a commenté Shaun Osborn de Scotiabank. Le yuan ou reminbi a chuté à son plus bas depuis novembre, a souligné l'analyste. Vers 18H30 GMT, il chutait de 0,43% face au dollar à 7,2885 yuans.

En Europe, la livre sterling se raffermissait face au dollar à 1,2720 dollar pour une livre (+0,29%) dans le sillage d'une hausse des salaires au Royaume-Uni laissant présager un nouveau tour de vis de la Banque d'Angleterre malgré la montée du taux de chômage.

