Le Roi d'Angleterre pas fan de football

On ne peut pas plaire à tout le monde. Dans un podcast avec Travis Kelce diffusé ce vendredi, le prince William a révélé que le roi d’Angleterre « déteste le football » .

Une passion sans héritage

Contrairement au prince de Galles qui a souvent montré son amour pour Aston Villa au fil des années, Charles III n’apprécie visiblement pas le beautiful game . Le futur Roi d’Angleterre a donc été interrogé sur l’origine de son amour pour le football et si cela lui avait été transmis par son père. Ce à quoi le prince William a répondu : « Absolument pas. Mon père déteste le football » . En revanche, le souverain a assuré qu’il se rendrait aux États-Unis si les Three Lions se hissaient jusqu’en finale de la Coupe du monde , avant cela il faudra toutefois venir à bout du Mexique lundi au stade Azteca.…

LB pour SOFOOT.com