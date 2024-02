Le roi Charles III à l'écart de la vie publique en raison d'un cancer

Le roi Charles III assis sur le trône à la chambre des Lords, lors de l'ouverture officielle du Parlement, à Londres, le 7 novembre 2023 ( POOL / Leon Neal )

Après moins d'un an et demi sur le trône britannique, le roi Charles III s'est lancé dans un combat contre "une forme de cancer" non précisée, dont l'annonce provoque un choc mardi au Royaume-Uni.

"J'ai le cancer" pour The Sun, "le choc du cancer du roi" pour The Mirror ou plus simplement "le roi a le cancer" pour The Telegraph: le portrait du monarque de 75 ans s'étale à la Une de tous les journaux britanniques mardi.

Le souverain a assuré être "très optimiste" quant à son traitement, entamé lundi, et qu'il continuerait d'assurer certaines fonctions liées à son rôle de chef d'Etat de 15 pays dont le Royaume-Uni.

Mais alors qu'il était déjà au repos après une opération de la prostate, son absence s'annonce plus longue que prévu et elle intervient alors que la très populaire Kate, l'épouse de son héritier William, est également en longue convalescence après une mystérieuse opération de l'abdomen.

Il revient donc surtout à la reine Camilla, 76 ans, et à William, 41 ans, qui doit reprendre ses activités mercredi après être resté au chevet de son épouse ces derniers jours, de représenter la monarchie auprès du public.

C'est au cours d'une intervention il y a quelques jours pour une hypertrophie bénigne de la prostate qu'une "forme de cancer" a été identifiée, a expliqué lundi soir le palais de Buckingham, qui a fait savoir qu'il ne s'agissait pas d'un cancer de la prostate.

Le roi Charles III durant une cérémonie à l'Arc de Triomphe à Paris le 20 septembre 2023 ( POOL / Yoan VALAT )

Le roi a entamé lundi "un programme de traitements réguliers, au cours duquel les médecins lui ont conseillé de reporter ses activités publiques", selon le palais. Il continuera toutefois "à s'occuper des affaires de l'Etat et des tâches administratives comme à l'accoutumée".

- Harry attendu -

Sans attendre, le prince Harry, fils cadet de Charles installé en Californie, a fait savoir qu'il comptait rentrer au Royaume-Uni pour voir son père malgré les tensions notoires entre le duc de Sussex et son père ainsi que son frère aîné.

Selon les médias britanniques, il viendra seul, sans son épouse Meghan et leurs deux enfants, Archie et Lilibet, comme lors du couronnement.

Le roi Charles III (G) et la reine Camilla quittent la clinique à Londres le 29 janvier 2024 ( AFP / Adrian DENNIS )

Après avoir appris le diagnostic, le président américain Joe Biden a souligné le "courage" nécessaire face au cancer, tandis que le français Emmanuel Macron a adressé ses "amitiés au roi", se joignant aux voeux de rétablissement qui ont afflué de toute la classe politique britannique, y compris les indépendantistes écossais ou les républicains nord-irlandais.

"Tous les Australiens vont adresser leurs meilleurs voeux au roi Charles pour une prompte récupération. C'est une nouvelle difficile", a assuré le Premier ministre australien Anthony Albanel, dont le pays en tant que membre du Commonwealth a pour chef d'Etat le souverain britannique.

"J'espère que (le cancer) a été détecté tôt et que cela va bien se finir pour lui", a réagi dans les rues de Londres, auprès de l'AFP, Imogen Holder, 26 ans, qui travaille dans les assurances.

"Je trouve que c'est dur pour lui, il a tellement attendu pour être roi", a estimé Sarah Firisen, commerciale dans l'informatique de 55 ans.

A l'image de son opération pour un problème bénin de la prostate, Charles III a choisi la transparence, invoquant le besoin de sensibiliser le public à la prévention et tranchant avec le secret qui entourait la santé de la reine Elizabeth II dans les années précédant sa mort le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, à l'issue d'un règne record de 70 ans.

Par contre, la royauté s'est montrée plus discrète sur l'opération qu'a subie Kate 42 ans, suivie d'une convalescence longue suggérant des problèmes graves. La princesse, qui n'a plus été vue en public depuis Noël, restera au repos au moins jusqu'à Pâques fin mars.

Le palais de Kensington a annoncé il y a une semaine qu'elle était sortie de la clinique privée londonienne où elle a subi cette intervention et qu'elle poursuivait sa convalescence au domicile familial de Windsor, dans l'ouest de Londres.

Seule indication: il ne s’agit pas d’un cancer, selon les médias britanniques.

William, fils aîné du roi Charles III, avait également cessé ses fonctions publiques afin de donner la priorité à leur famille. Mais ses services ont annoncé lundi qu'il assisterait mercredi à une cérémonie de remise de décorations à Windsor puis à un gala de charité à Londres.