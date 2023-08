information fournie par So Foot • 08/08/2023 à 17:30

Le Roazhon Park va-t-il être agrandi ?

Tout est revu à la hausse.

Autrefois raillé pour son absence de palmarès et ses finales perdues, le Stade rennais se pérennise désormais dans le haut du panier de l’Hexagone et accumule les parcours en coupe d’Europe ou les saisons de costaud en Ligue 1. Logiquement, les dirigeants bretons veulent désormais s’attaquer aux infrastructures. Cela a même déjà commencé avec le lancement cet été des travaux pour l’agrandissement et la rénovation du centre d’entraînement de la Piverdière.…

EL pour SOFOOT.com