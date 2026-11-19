Marine Le Pen devant le logo du RN au 18e contrès de parti à Paris le 5 novembre 2022 ( AFP / Alain JOCARD )

Une nouvelle enquête judiciaire vise le Rassemblement national : à quelques mois de la présidentielle, des juges d'instruction ont perquisitionné le siège du parti et le ministère de l'Intérieur, sur des soupçons de fuites d'informations vers le RN, impliquant un préfet.

Ces perquisitions, révélées par Le Monde, ont été d'une part confirmées de source proche du dossier à l'AFP concernant Beauvau, et d'autre part à l'AFP par le parquet concernant le parti d'extrême droite.

Le haut fonctionnaire soupçonné est l'ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Hugues Moutouh, actuellement préfet du Loiret et de la région Centre-Val de Loire, a aussi précisé une source proche du dossier.

Dans la soirée, l'entourage du ministre de l'Intérieur a annoncé à l'AFP que Laurent Nuñez le convoquait ce vendredi.

Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris a indiqué avoir "ouvert le 27 juillet 2026 une information judiciaire portant sur des faits de violation du secret professionnel, violation du secret de l'enquête et recel de ces délits".

Cette instruction a été ouverte "à la suite de soupçons de fuites d'éléments liés à des enquêtes en cours concernant le parti d'extrême droite", a affirmé Le Monde.

Le ministère de l'Intérieur a été perquisitionné fin juillet, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP. Le siège du RN à Paris a lui été perquisitionné le 9 novembre, selon le parquet de Paris.

"Le RN ne commentera pas cette affaire en cours et rappelle le principe du secret de l'instruction", a réagi auprès de l'AFP Bruno Bilde, vice-président du RN.

Selon le parquet de Paris, cette nouvelle information judiciaire a été ouverte après la découverte d'éléments dans une autre perquisition, réalisée auparavant dans le cadre d'une enquête, elle, menée par le parquet européen.

Le préfet Hugues Moutouh lors d'une cérémonie le 7 octobre 2024 à Nice en mémoire des victimes de l'attaque du Hamas contre Israël ( AFP / Valery HACHE )

"Des éléments (ont émergé) laissant penser que le RN bénéficiait d'informations confidentielles sur des enquêtes judiciaires visant le parti en provenance d'au moins un cadre du ministère de l'Intérieur, qui a depuis changé d'affectation mais reste haut fonctionnaire", explique Le Monde.

Les enquêteurs sont tombés lors de cette perquisition sur un document confidentiel émanant de l'Intérieur, a précisé la source proche du dossier. Dès lors, l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie de cette nouvelle enquête.

Sollicitée par l'AFP, la préfecture du Loiret a répondu que "le préfet ne souhait(ait) pas réagir".

"un café"

Le parquet a ainsi été saisi le 18 juillet 2026. "Aucune mise en examen n'est intervenue à ce stade", a précisé le ministère public.

Selon Le Monde, lors de la perquisition au RN, les enquêteurs ont par ailleurs eu "la surprise" de tomber "nez à nez avec un procureur adjoint du parquet de Paris" dans les locaux.

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin a demandé un rapport à la procureure générale de Paris Marie-Suzanne Le Quéau, supérieure hiérarchique du magistrat concerné. "En fonction des éléments, le ministre se réserve la possibilité de saisir dès ce vendredi l'inspection générale de la Justice (IGJ) à des fins d'enquête administrative pour faire toute la lumière sur ces faits", a indiqué l'entourage de Gérald Darmanin.

Sollicité par l'AFP avant l'annonce de cette demande de la Chancellerie, le parquet avait assuré que la présence de ce magistrat "apparaît sans lien avec le dossier" pour lequel la perquisition avait été ordonnée, ni "avec ses fonctions".

"Je me suis rendu là-bas pour prendre un café avec une connaissance. C'est la première fois que je m'y rendais", a déclaré à l'AFP ce procureur adjoint.

L'enquête du parquet européen se poursuit elle aussi. Ces investigations ciblent de possibles détournements de fonds par Identité et Démocratie (ID), ex-groupe politique où siégeait le Rassemblement national de Jordan Bardella.

Ce parquet européen, qui soupçonne un détournement d'argent par le groupe ID durant la législature 2019-2024, avait déjà ordonné une série de perquisitions le 30 juin dernier dans plusieurs pays dont la France. Des perquisitions ont également eu lieu au Parlement européen mi-octobre.

Dans un volet de cette enquête, Jordan Bardella est soupçonné de fraude aux fonds de l'UE pour des formations aux médias dont il aurait notamment bénéficié pendant la campagne présidentielle française de 2022.

La candidate du RN à la présidentielle, Marine Le Pen, a elle été condamnée en appel en juillet à 15 mois d'inéligibilité, soit une durée déjà purgée, pour détournement de fonds publics au préjudice du Parlement européen. Elle a aussi été condamnée à trois ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique, mais a formé un pourvoi en cassation, en cours d'examen, qui suspend cette peine.