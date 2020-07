Le RN appelle le gouvernement à fixer "une règle claire" sur le port du masque

L'eurodéputé faisait notamment référence aux attroupements constatés à Nice ce week-end. ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

L'eurodéputé réagissait aux images d'attroupements sans respect des gestes barrières à Nice samedi soir.

Une foule compacte est apparue à Nice, sur le promenade des Anglais, ce week-end, à l'occasion d'un concert, à quelques jours des images du Puy-du-Fou où l'on a pu apercevoir des spectateurs rassemblés au mépris des gestes barrières.

Face à ces images, Nicolas Bay a jugé sur Franceinfo qu'il faudrait "au lieu de parler, appliquer une règle qui soit claire", et a estimé que "quand on fixe une règle claire, les Français l'appliquent".

Emmanuel Macron a lui rappelé que "les gestes barrières ne sont pas une option", dans un tweet dimanche soir. "La question de développer" le port du masque est "à l'étude" et concernerait "prioritairement" les lieux clos, a déclaré de son côté le Premier ministre Jean Castex, en déplacement en Guyane.

Reprise de l'épidémie

"S'il y a nécessité de porter le masque dans les lieux publics clos, à ce moment-là, il faut le mettre en oeuvre dans les meilleures conditions et le plus tôt possible", a insisté Nicolas Bay, qui regrette que "dès qu'il y a une décision à prendre, même assez mineure ou très technique, c'est des jours et des jours, voire des semaines et des semaines, de débat".

Le député LFI Eric Coquerel s'est lui aussi "étonné que le gouvernement, en fonction des données de l'épidémie, semble hésiter". "C'est cette impression d'improvisation qu'on a connu avant le confinement qui se répète. En tout cas, moi je pense que les médecins ont raison et je me l'applique", a-t-il indiqué sur France inter, confessant s'être lui-même relâché ces derniers temps: "Je suis souvent dans des manifestations, des photos ont circulé et je dois dire que je n'ai pas été forcément le plus prudent et je m'en veux".

Vendredi soir, le nombre des décès depuis le début de l'épidémie a franchi la barre symbolique des 30.000 morts, selon le dernier bilan quotidien du ministère de la Santé, s'établissant à 30.004 décès.