LE RISQUE DE PROPAGATION DU CORONAVIRUS "SANS AUCUN DOUTE" ACCRU PAR LES MANIFESTATIONS, DIT LONDRES LONDRES (Reuters) - Les manifestations contre le racisme auxquelles ont participé samedi des milliers de personnes à Londres et dans d'autres villes de Grande-Bretagne menacent "sans aucun doute" de favoriser la propagation du nouveau coronavirus, a déclaré dimanche le ministre britannique de la Santé. Prié de dire sur Sky News si ces manifestations rendaient plus probable une augmentation du nombre de cas de COVID-19, la maladie provoquée par le coronavirus, Matt Hancock a répondu: "C'est sans aucun doute un risque." "Je soutiens très fortement les arguments défendus par ceux qui manifestent (...) mais le virus lui-même ne fait pas de discrimination et les grands rassemblements sont temporairement contraires aux règles précisément parce que cela accroît le risque de propagation du virus", a-t-il ajouté. (Kylie MacLellan; version française Bertrand Boucey)

