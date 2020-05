Le rêve sino-américain avorté de Toulouse

Officiellement relégué à la suite de l'annonce de la LFP de l'arrêt de la saison, Toulouse plonge dans l'inconnu. Début mars, le club était en passe d'être racheté par les anciens propriétaires sino-américains de l'OGC Nice. Depuis ? Silence radio. À tel point qu'Olivier Sadran semble parti pour poursuivre son règne violet, au moment où il est redevenu un homme d'influence dans les coulisses du foot français. Pas le moment idoine pour brader son bébé.

Sadran, quinqua en crise

Chien Lee Galaxy

La

Le TFC, c'est cet objet chiné le dimanche aux puces du coin. Usé, blafard, poussiéreux... Bref, pas vraiment clinquant. Une fois pris en main, son passé parfois glorieux refait surface et l'espoir de lui offrir une seconde vie avec du bricolage revient. Allez, convaincu. Mais contre toute attente, son propriétaire grossièrement attablé sur une chaise de camping lance :Si la métaphore nous rappelle les bons souvenirs des matins dominicaux entassés, elle dresse surtout un portrait de ce que représente le TFC pour Olivier Sadran. Un business qui lui cause plus d'ennuis que de bonheurs, mais auquel il est profondément attaché. Pourtant, la passion s'est largement étiolée depuis le rachat du club en 2001. En plus de l'argent qu'il lui coûte, en tant qu'actionnaire principal. Le PDG de l'entreprise de restauration Newrest délègue d'ailleurs les affaires courantes à Jean-François Soucasse, directeur général, pour s'éloigner petit à petit du club.L'équitation -- que sa fille pratique à haut niveau -- et la voile auraient, désormais, ses préférences. Si bien qu'il a répété à plusieurs reprises, ces derniers mois, son envie de céder la main., avait-il avoué lors de la conférence de presse de crise après l'éviction d'Antoine Kombouaré, en janvier. Un club, en décrépitude sportivement et situé dans une grande ville, dont le président ne veut plus : l'aubaine était trop belle pour Chien Lee (NewCity Capital, activités de tourisme et d'hôtellerie) et Paul Conway (Pacific Media Group, activités médiatiques), les investisseurs associés.