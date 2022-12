Le rêve américain de l'OL avec John Textor

Après six mois de reports, l'OL est officiellement passé sous pavillon américain ce lundi. Le nouvel homme fort du club, John Textor, veut "construire un nouveau modèle pour le football ".

" On a un groupe de qualité mais il n'y a pas assez de concurrence. C'est à moi de la créer ou avec de nouveaux joueurs en janvier. " Laurent Blanc

Un bol d'air financier

Va-t-on voir des cow-boys se balader, une tige de blé dans la bouche, en plein Décines-Charpieu dans les jours à venir ? Depuis ce lundi, au lendemain de la douloureuse défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde, l'OL a sorti la bannière étoilée. Le club a confirmé, comme attendu, que John Textor avait complété le rachat. Via sa société Eagle Football, l'Américain détient désormais près de 78% du capital d'OL Groupe. Déjà propriétaire de Botafogo au Brésil, du RWD Molenbeek en Belgique et actionnaire à hauteur de 40% de Crystal Palace, l'homme d'affaires américain rajoute donc un club à son arc. Côté chiffres, le club est donc valorisé aux alentours de 800 millions d'euros, dont 450 millions pour l'augmentation du capital et l'achat des actions des deux vendeurs, IDG et Pathé, ainsi qu'une grande part de celles d'Holnest, la société de Jean-Michel Aulas. Les 350 millions restants représentent le montant de la dette de l'OL.Un soulagement puisque Lyon a presque cru que son homme providentiel allait finir par lui faire faux bond. Alors que le conseil d'administration avait validé le projet présenté par John Textor, entrant même en négociations exclusives avec lui en juin dernier, les reports ont fini par s'accumuler. Jusqu'à atteindre le chiffre de sept. Comme le nombre de championnats de France remportés par les Gones. Près de six mois plus tard, l'ensemble des dirigeants lyonnais peut donc souffler un grand coup tant le club avait besoin d'argent. Selon, si l'opération avait capoté, Jean-Michel Aulas aurait dû contracter un prêt de 100 millions d'euros avec des intérêts colossaux afin de permettre à l'OL de survivre. Finalement, l'Américain injectera même 107 millions dans le capital du club afin de le faire respirer, au lieu des 86 millions initialement négociés.