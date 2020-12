Le retour en grâce de la Formule 1

La Formule 1 a été la première victime sportive du coronavirus. Alors que tout le barnum avait été déployé à Melbourne, le Grand Prix avait été annulé et la saison mise sur pause. Alors que se court l'avant-dernier GP de la saison, à Bahreïn, force est de constater que la F1 a su profiter parfaitement de cette pandémie. Les audiences sont au beau fixe - sur Canal +, détenteur des droits de diffusion, les Grand Prix font plus d'audience que la Ligue 1 -, malgré la domination de Mercedes, les courses sont spectaculaires et les Français font le show.

Le Covid-19 a chamboulé le calendrier : le risque d'une saison au rabais s'est transformé en occasion de relancer une discipline, sujette à beaucoup de critiques et un peu ennuyeuse. Liberty Media, propriétaire de la F1, a osé. Oser programmer des courses trois semaines de suite, mettant à mal la mécanique et les pilotes. Oser emprunter des circuits plusieurs fois. Oser revenir sur des pistes mythiques (comme Imola). Oser accueillir des nouveaux venus (le Mugello). Oser, enfin, laisser les pilotes se battre, quelles que soient les conditions climatiques (comme en Turquie où les conditions ont été calamiteuses).

Ces ajustements - appelons-les carrément des bouleversements - ont mis les pilotes et les écuries à rude épreuve et les ont sortis de leur zone de confort. Les anciens circuits, plus exigeants, ont favorisé les attaques, les prises de risque... et les

