Le retour émouvant de Tenerife à la compétition
La tête ailleurs. Pour le retour à la compétition du CD Tenerife ce dimanche, après la mort tragique de Jesús de Miguel, de nombreux hommages ont été rendus avant et pendant la rencontre de D2 espagnole face à Ceuta (2-0). Un peu moins de deux semaines après le choc qui a coûté la vie à l’attaquant, l’émotion était vive au stade Heliodoro Rodríguez López.
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