Le retour du super Manuel Neuer, impassable face au PSG

Impeccable devant les attaquants du Paris Saint-Germain et décisif dans la quête de la sixième Ligue des champions du Bayern Munich, Manuel Neuer a montré qu'il était redevenu le monstre qui effrayait ses adversaires il y a quelque temps. Et finalement, sa performance a été à la hauteur de sa saison : impressionnante, comme son équipe.

Des cleans-sheets, des arrêts et une précision d'enfer

En bon glouton qu'il est, il n'a pas pu s'empêcher de poser lui-même la cerise sur le gâteau bavarois en forme de coupe aux grandes oreilles. Après avoir flingué les espoirs parisiens de Ligue des champions et dégoûté les adversaires par un menu rempli de réflexes, Manuel Neuer en a rajouté une couche après le dessert. Parce que les réseaux sociaux sont eux aussi devenus incontournables dans le monde de la gastronomie, l'Allemand a su faire passer le message sur Instagram : au moment de soulever le trophée à Lisbonne, il se trouvait également au, àSans même s'excuser pour la faute d'orthographe, le portier s'est donc permis de chambrer son rival du jour en réalisant un clin d'œil à l'ennemi de la capitale. Quelques instants plus tôt, ses yeux voyaient tout et ordonnaient à ses membres bioniques de stopper chaque ballon dont la trajectoire tendait vers ses filets. Une habitude cette saison, comme pour montrer que le grand gardien qu'il incarnait s'était réveillé de sa sieste.Car il faut le reconnaître : après avoir fait pleurer les attaquants du monde entier, Neuer est quelque peu rentré dans le rang. La faute, notamment, à une blessure étrangement gérée qui l'a obligé à passer davantage de temps en tribunes qu'au sein de ses cages (seulement trois matchs de championnat, sur l'exercice 2017-2018). Mais ensuite, la machine s'est remise en route, et le mode cyborg a refonctionné. Certains pensaient que la version était déjà périmée ? Faux, l'obsolescence de cette robotique n'étant manifestement pas programmée avant les 35 ans.Auteur de 21cette saison toutes compétitions confondues et de plus de 71% d'arrêts en Bundesliga, le capitaine du Bayern renvoie de nouveau cette Lire la suite de l'article sur SoFoot.com