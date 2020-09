Le retour des supporters lensois vers Bollaert contre le PSG

Ils sont flics, infirmiers, commerçants, ferraillent à la SNCF ou dans les compagnies maritimes transmanche. Sur le papier, rien ne devrait les unir... Sauf le Racing. Ce jeudi, après six mois à ronger leur frein sans stade, les Turbulens (association de supporters sang et or) ont remis le cap vers Bollaert. Entre chants, chambrage, un peu de picole et un énorme plaisir de taper le Paris Saint-Germain, ce retour vers leur temple artésien avait tout d'une libération. Avec le masque en plus, of course.

Tuchel tacle les célébrations des Marseillais le soir de la finale

Jean-François, J-F pour les intimes, a presque le ton autoritaire à l'avant du bus :Le car n'est pas encore parti de La Fabrik, repaire des Turbulens à Calais, que le juke-box à conneries est déjà lancé., se marre Fred, alias Coach. En l'espace de trois minutes, la quarantaine d'aficionados sang et or s'est engouffrée dans le bus scolaire, et quelquessont solidement amarrées aux sièges., lance Geoffrey, à la cantonade. Lui, comme tous ses potes de Bollaert, a dû poireauter depuis la mi-mars.Arrêt des championnats, arrêt des déplacements, arrêt des voyages en bus jusqu'au bassin minier tous les quinze jours..., poursuit Coach, employé de la SNCF.Seulement 5000 abonnés - ceux de la Marek, le kop lensois - étaient autorisés contre Paris. Qu'importe : la frustration était telle, au cœur de la pandémie et du confinement, que grimper à nouveau dans le bus dégouline de saveur.interroge Jean-François, le président des Turbulens (45 abonnés). Les piles ne sont pas HS, mais le mégaphone Lire la suite de l'article sur SoFoot.com