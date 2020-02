Le retour des craintes liées au coronavirus entraîne une stabilisation du marché de la dette

Le marché de la dette s'est stabilisé jeudi au lendemain d'une séance tendue, le retour des craintes liées au coronavirus ramenant une partie des investisseurs vers ces actifs refuge.

"Aujourd'hui, il y a un petit regain d'aversion pour le risque avec la nouvelle façon de calculer les personnes contaminées par le coronavirus en Chine", a souligné auprès de l'AFP Jean-Christophe Machado, un stratégiste obligataire de Natixis.

"Cela ne veut pas dire que la tendance à la réduction du nombre de cas", observée ces derniers jours, "est remise en cause, mais cela oblige à attendre un peu pour s'en assurer".

La Chine a annoncé jeudi plus de 15.000 contaminations supplémentaires par le coronavirus. Un bond record dû à une nouvelle définition plus large des cas d'infection, dépeignant une épidémie plus grave que rapporté jusqu'à présent.

Ailleurs en Asie, pour la première fois une quarantaine a été édictée au Vietnam, dans une commune située près de Hanoï. Et le Japon a annoncé le premier décès sur son territoire.

La question parmi les investisseurs reste toujours de savoir "quel sera l'impact sur la croissance chinoise et si, une fois le pic de l'épidémie atteint, la Chine pourra compenser", a estimé M. Machado.

Il a également noté que "le marché de la dette est plus pessimiste en la matière que les indices boursiers", revenus peu ou prou à leur niveau d'avant l'épidémie alors que "les taux d'emprunts ne sont toujours pas là où ils étaient avant la crise".

A 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne a fini sans grand changement à -0,39% contre -0,38% mercredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le mouvement a été similaire pour celui de la France à -0,15% contre -0,14%, de l'Espagne à 0,29% contre 0,30%, et de l'Italie à 0,90% contre 0,91%.

Le taux d'intérêt à 10 ans du Royaume-Uni s'est quant à lui apprécié à 0,65% contre 0,61%. La démission du ministre des Finances Sajid Javid, à un mois de la présentation du budget, a pris par surprise les milieux d'affaires. Ce départ donne les coudées franches à Boris Johnson pour lancer un vaste plan de soutien à l'économie britannique.

Aux États-Unis, le taux d'emprunt à dix ans faisait du surplace à 1,44%, celui à 30 ans ne bougeait quasiment pas non plus à 2,08% contre 2,09%. Celui à deux ans s'établissait à 1,62% contre 1,63%.

