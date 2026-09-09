Le retour d'un cadre dans un groupe complet pour le PSG

Le retour d'un cadre dans un groupe complet pour le PSG

La fin de l’alternance à gauche. Lucas Hernández, Lucas Digne et même le polyvalent Warren Zaïre-Emery n’ont pas réussi à convenablement remplacer Nuno Mendes à son poste en championnat pendant sa suspension. Lors des trois premiers matchs de Ligue 1, Luis Enrique a dû faire sans son latéral titulaire , suspendu après sa faute sur le Lensois Michal Skoras, lors du Trophée des champions (0-1) le 16 août.

Le groupe au complet

Si les résultats pendant son absence n’ont pas été ceux espérés (deux nuls et une défaite) , Luis Enrique fera sans doute confiance au Portugais de 24 ans ce mercredi soir face au Slovan Bratislava.…

AC pour SOFOOT.com