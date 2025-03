Le responsable présumé de l'attentat à l'aéroport de Kaboul arrêté et bientôt devant un juge américain

Le président américain lors de son discours au Congrès américain, le 4 mars 2025 à Washington ( POOL / Win McNamee )

Le responsable du groupe Etat islamique (EI) soupçonné d'avoir préparé l'attentat de l'aéroport de Kaboul ayant coûté la vie à 183 personnes, dont 13 soldats américains, en 2021 a été arrêté et devrait comparaître mercredi aux Etats-Unis, ont annoncé Donald Trump et le ministère de la Justice.

Le président américain a annoncé son arrestation mardi soir devant le Congrès.

"Ce soir, j'ai l'honneur d'annoncer que nous venons d'arrêter le terroriste responsable de cette atrocité. Il est en ce moment même en chemin pour faire face rapidement au glaive de la justice américaine", a annoncé M. Trump. "Je veux surtout remercier le gouvernement pakistanais de nous avoir aidés à arrêter ce monstre. C'est un très grand jour pour ces 13 familles".

"Il y a trois ans et demi, des terroristes de l'Etat islamique ont tué 13 militaires et plein d'autres personnes lors de l'attentat d'Abbey Gate, pendant ce retrait catastrophique et incapable", a déclaré M. Trump, qui a toujours critiqué la gestion par son prédécesseur Joe Biden du retrait militaire d'Afghanistan.

Un combattant taliban monte la garde à l'aéroport de Kaboul, au lendemain de deux attentats-suicides qui ont fait de nombreuses victimes, dont 13 soldats américains, le 27 août 2021 en Afghanistan ( AFP / WAKIL KOHSAR )

Le ministère de la Justice américain a fourni mercredi plus de détails et confirmé son identité, Mohammad Sharifullah, dans un communiqué.

"Ce terroriste diabolique de l'EI au Khorassan a orchestré le meurtre brutal de 13 Marines", a déclaré la ministre de la Justice Pam Bondi, en annonçant que Mohammad Sharifullah serait présenté à la justice américaine en Virginie, près de Washington.

S'il est reconnu coupable, il risque l'emprisonnement à perpétuité, selon le ministère.

"Grâce à l'aide du FBI, du ministère de la justice et de la CIA, nous avons arrêté et extradé Sharifullah aux États-Unis pour le présenter à la justice américaine", a précisé le directeur de la police fédérale américaine (FBI), Kash Patel, mentionnant donc l'implication de la CIA.

- Aide du Pakistan -

En août 2021, alors que les talibans reprenaient Kaboul et mettaient en déroute la République islamique soutenue par la communauté internationale, des foules d'Afghans s'étaient précipités à l'aéroport.

Des Afghans grimpés sur la carlingue d'un avion de la compagne afghane Kam Air à l'aéroport de Kaboul, le 16 août 2021, alors que des milliers de personnes essaient de fuir le pays après la prise de Kaboul par les talibans ( AFP / Wakil Kohsar )

Les images d'Afghans désespérés tombant du ciel après s'être accrochés aux ailes d'avions décollant avaient fait le tour du monde.

L'attentat-suicide a eu lieu le 26 août 2021, et les Américains ont évacué l'aéroport le 31 août.

Le communiqué américain confirme le nom de l'auteur de l'attentat et porteur des explosifs comme Abdul Rahman al-Logari.

"Nous remercions le président Donald Trump de reconnaître à sa juste valeur le rôle du Pakistan et son soutien dans les efforts antiterroristes en Afghanistan", a répondu sur X le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif.

La justice américaine a indiqué que Mohammad Sharifullah avait aussi reconnu avoir aidé à préparer une attaque suicide contre l'ambassade canadienne à Kaboul le 20 juin 2016.

Mohammad Sharifullah aurait aussi admis "avoir partagé des instructions sur l'usage" de fusils de type AK (Kalachnikov) avec des auteurs de l'attaque contre la salle de concert Crocus City Hall à Moscou le 22 mars 2024, qui avait tué plus de 130 personnes.

Au Pakistan, le gouvernement accuse les talibans de ne pas éliminer les militants se réfugiant sur son sol pour préparer des attaques, des accusations démenties à Kaboul qui accuse en retour le Pakistan d'héberger des cellules "terroristes" sur son sol, pointant notamment du doigt l'EI-K.

Pour Michael Kugelman, spécialiste de l'Asie du Sud au Wilson Center, Islamabad "tente de proposer aux Etats-Unis, inquiets de la menace terroriste en Afghanistan, une relance de leur partenariat sécuritaire".

"L'aide du Pakistan dans cette arrestation doit être lue à la lumière de ces considérations", a-t-il encore écrit sur X.

En avril 2023, la Maison Blanche avait annoncé la mort d'un autre responsable de l'EI impliqué dans la préparation de cet attentat.