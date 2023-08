information fournie par So Foot • 26/08/2023 à 21:34

Le réserviste Kylian Mbappé ovationné par le Parc des Princes

La belle histoire pour ce réserviste !

Inconnu du grand public et joueur de la réserve il y a encore deux semaines, le jeune Kylian Mbappé a déjà conquis le coeur des supporters parisiens. Titularisé ce samedi face à Lens après sa belle entrée et son but le week-end dernier à Toulouse, le Français a eu droit à une ovation de la part du Parc des Princes, lorsque son nom est apparu lors de composition d’équipe.…

LT pour SOFOOT.com