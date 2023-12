Le réseau social X poursuivi par la justice pour non paiement de bonus à ses employés

Le réseau social X (anciennement Twitter) poursuivi par la justice pour non paiement de bonus à ses employés ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le réseau social X (anciennement Twitter) a violé ses engagements contractuels en ne payant pas des primes de performance annuelles promises verbalement à ses employés, selon une décision rendue vendredi par un tribunal fédéral américain.

Un ancien employé du groupe, Mark Schobinger, a intenté en juin un procès à la plateforme pour rupture de contrat, arguant que Twitter avait promis à ses salariés le versement d'un bonus pour 2022 s'ils restaient dans l'entreprise rachetée par Elon Musk jusqu'au premier trimestre 2023, date limite prévue pour ce paiement.

X a tenté de faire rejeter cette demande mais la justice a refusé estimant que le dossier et la plainte pour rupture de contrat était valide, selon les termes de la loi californienne.

"Schobinger a invoqué une réclamation pour rupture de contrat qui est valide en vertu de la loi californienne. Il allègue que Twitter a promis verbalement de verser à chaque employé une partie de la prime envisagée", a écrit le juge Vince Chhabria. "Et en refusant de verser à Schobinger la prime promise, Twitter a violé ce contrat", a déclaré le juge.

Le réseau social peut faire appel de la décision du tribunal.

Désormais propriété d'Elon Musk et rebaptisé X, le groupe est confronté à de nombreuses difficultés, dont une enquête de Bruxelles sur la désinformation et la haine en ligne, des critiques sur la réponse de la plateforme aux récentes émeutes à Dublin et un exode des annonceurs de renom.

L'entreprise vaut désormais moins de la moitié des 44 milliards de dollars que Elon Musk a payé en octobre 2022 pour l'acquérir, selon des documents internes envoyés au personnel et rapportés par la publication technologique The Verge.