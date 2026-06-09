Le Règlement : « L’idée avec Bad Football était de faire quelque chose de rapide et fun à jouer entre potes »

Depuis dix ans, Max Brodi alias Le Règlement est considéré comme un des plus gros YouTubeurs musique de France, avec plus d’un million d’abonnés. Aujourd’hui pourtant, il revient avec un nouveau projet : Bad Football . Un jeu de foot à la sauce arcade développé avec un ami, où l’on peut jouer la Coupe du monde 2026 en taclant l’arbitre et en détruisant les cages adverses. Explications.

On te connaît depuis dix ans en tant que YouTubeur. Comment est-ce que tu t’es retrouvé à développer un jeu vidéo ?

J’ai fait une interview l’an dernier dans le MouseCast, le podcast de Mehdi Maïzi, et durant l’entretien on a parlé à un moment de jeu vidéo. J’ai alors dit que je rêvais de développer mon propre jeu un jour. Après la sortie de l’épisode, des studios de jeux vidéo m’ont contacté. Il se trouve que j’ai un ami à moi qui travaille dans le jeu vidéo, Fiodor Tonti, et je lui ai écrit pour lui demander son avis sur les boîtes qui me proposaient des choses. Il a fini par me dire : « Tu ne veux pas qu’on le fasse tous les deux ? » J’ai toujours bien aimé tenter et apprendre des trucs, faire les choses par mes propres moyens, donc ça m’a parlé. Surtout que j’avais déjà développé un premier jeu tout seul il y a dix ans. C’était un jeu de combats de sushis, avec différentes factions. Tu pouvais être un maki au saumon, un maki à la volaille… Mais je n’avais pas trop de joueurs, ça a un peu été un flop (Sourire.) C’était plus pour me faire la main et apprendre à coder.…

Propos recueillis par Brice Bossavie pour SOFOOT.com