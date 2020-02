Le régime syrien progresse dans le nord-ouest, 17 civils tués

Un Syrien brûle des pneus pour brouiller la visibilité de l'aviation pro-régime, à Binnish, dans le nord-ouest de la Syrie, le 6 février 2020 ( AFP / Omar HAJ KADOUR )

Les forces du régime syrien, aidées de l'allié russe, ont progressé dans une ville clé de la province d'Idleb à la faveur d'une offensive destructrice contre cette région du nord-ouest du pays en guerre, où 17 civils dont des enfants ont péri jeudi.

Face au drame humanitaire provoqué par cet assaut qui a repris de plus belle en décembre contre la région d'Idleb et des secteurs limitrophes, le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir jeudi à New York une réunion d'urgence.

L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, devrait faire un exposé sur la situation lors de la réunion organisée à la demande des Etats-Unis, de la France et du Royaume-Uni, selon des diplomates.

En deux mois, quelque 586.000 personnes ont été déplacées par les hostilités dans cette région dont la moitié est dominée par les jihadistes et où sont présents des groupes rebelles, selon un nouveau bilan de l'ONU.

La Turquie, qui a des troupes dans le nord-ouest syrien y compris à Idleb, où elle soutient des rebelles, a plusieurs fois sommé le régime de Bachar al-Assad et Moscou de stopper leur offensive.

"Après une journée de combats et une contre-offensive des rebelles et des jihadistes, les forces du régime ont pris le contrôle de vastes secteurs dans la ville de Saraqeb", dans la province d'Idleb, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Vue aérienne de Binnish, une ville du nord-ouest de la Syrie où des Syriens brûlent des pneus pour brouiller la visibilité de l'aviation pro-régime, le 6 février 2020 ( AFP / Omar HAJ KADOUR )

L'agence officielle Sana a confirmé l'entrée à Saraqeb des prorégime qui ont commencé des opérations de "ratissage" et le "démantèlement des mines et des explosifs des terroristes".

Comptant 110.000 habitants il y a encore quelques mois selon l'OSDH, Saraqeb est aujourd'hui quasiment déserte après des mois de bombardements destructeurs et meurtriers. La ville se trouve à la jonction de deux importantes autoroutes qui relient la grande métropole d'Alep à la province côtière de Lattaquié et à la capitale Damas.

- "Freiner" le régime -

Depuis mi-décembre, le pilonnage du régime et de son allié russe sur le nord-ouest a tué plus de 300 civils, selon l'OSDH.

Jeudi, 17 civils, dont des enfants, ont été tués, selon un nouveau bilan de l'OSDH: dix civils ont été tués "dans un raid aérien russe à la périphérie est de la ville d'Idleb" et sept ailleurs dans la province d'Idleb ou dans la région voisine d'Alep, dans des tirs d'artillerie ou des raids aériens du régime ou russes.

Un tracteur, chargé des affaires d'une famille syrienne, arrive dans un camp pour déplacés, dans le nord-ouest de la Syrie, près de la frontière turque, le 6 février 2020 ( AFP / AAREF WATAD )

Plus de la moitié de la province d'Idleb et des secteurs attenants des régions voisines d'Alep, de Hama et de Lattaquié, sont dominés par les jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda). D'autres groupuscules jihadistes et des factions rebelles y sont présents.

Selon l'OSDH, les jihadistes et les rebelles "bénéficient d'un appui de l'artillerie turque" dans des combats avec les forces gouvernementales près de Saraqeb.

Ankara n'a pas évoqué un tel soutien.

Le commandement de l'armée syrienne a aussi accusé dans un communiqué la Turquie d'avoir dépêché des blindés turcs au nord de Saraqeb "pour protéger les terroristes" et "entraver l'avancée de l'armée".

La tension est montée d'un cran entre Damas et Ankara, culminant lundi avec des combats d'une violence inédite entre soldats syriens et turcs ayant fait une vingtaine de morts dans les deux camps dans des secteurs du nord-ouest syrien, selon l'OSDH.

Le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu a de nouveau exhorté la Russie à "freiner" le régime syrien à Idleb "le plus rapidement possible".

Le front d'Idleb représente la dernière grande bataille stratégique pour le régime, qui contrôle désormais plus de 70% du territoire, selon l'OSDH.

- Frappes israéliennes -

Déclenchée en mars 2011 avec la répression de manifestations antigouvernementales, la guerre en Syrie a fait plus de 380.000 morts et jeté sur la route de l'exil des millions de personnes. Le conflit a gagné ensuite en complexité avec l'implication de puissances régionales et internationales.

Sur un autre front, des frappes israéliennes ont visé avant l'aube des sites militaires dans la région de Damas et dans le sud du pays, selon Sana.

Un vieil homme traverse une roue boueuse dans un camp de déplacés près de Maaret Misrine, ville du nord-ouest de la Syrie, près de la frontière turque, le 6 février 2020 ( AFP / AAREF WATAD )

Elles ont fait 23 morts selon l'OSDH: "trois Iraniens" et sept autres combattants de nationalité étrangère membres de milices pro-iraniennes ont été tués à Kesswa, au sud de Damas, huit soldats syriens ont péri près de Damas et cinq combattants syriens d'une faction pro-iranienne sont morts à Deraa (sud).

Comme pour la plupart des précédentes attaques, l'armée israélienne n'a pas voulu commenter ces frappes.

Depuis le début du conflit, Israël a mené des centaines de frappes contre des positions du régime et de ses alliés indéfectibles, les forces iraniennes et le Hezbollah libanais, deux ennemis de l'Etat hébreu.

bur-tgg/tp