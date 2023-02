Le régime spécial de retraites de la Banque de France défendu par son gouverneur

Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau a défendu jeudi le régime spécial de retraites de son institution, dont la suppression est prévue par le projet de réforme en cours d'examen à l'Assemblée nationale.

"Ce régime ne correspond à aucun privilège des hommes et des femmes de la Banque de France, qui partent en retraite à 62 ans comme tout le monde, avec la même durée de cotisation", a affirmé sur France 2 M. Villeroy de Galhau.

La différence est qu'il "est provisionné dans nos comptes. Donc en fait c'est un régime autonome plutôt vertueux. Après, nous sommes en démocratie, c'est au Parlement d'en décider, et nous appliquerons évidemment la loi de la République", a ajouté le gouverneur de la Banque de France.

Le régime de la Banque de France, dont la suppression est prévue pour les nouveaux entrants à compter du 1er septembre 2023, comptait environ 7.850 cotisants en 2021, pour 17.000 pensionnés, selon un rapport de l'Assemblée nationale.

L'âge moyen de départ à la retraite est de 61 ans et 9 mois. Le montant de la retraite est calculé comme pour l'ensemble des fonctionnaires sur la base des six derniers mois de salaire, et non sur la moyenne des 25 meilleures années, comme dans le privé.

En 2021, le fonctionnement du régime de la Banque de France, très déséquilibré entre actifs et retraités, a représenté une charge nette de 546 millions d'euros pour la Banque de France, selon le rapport de l'Assemblée.