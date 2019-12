Le régime des retraites des sénateurs sera adapté... mais pas tout de suite

C'est une nouvelle pomme de discorde entre l'exécutif et le Sénat. Après le blocage de la réforme des institutions, la commission d'enquête Benalla, ce sont les retraites qui provoquent une poussée de tension entre Matignon et l'Elysée d'un côté et le Palais du Luxembourg de l'autre. Et notamment avec le président LR du Sénat, Gérard Larcher.A priori, pourtant, l'incorporation du statut très spécial des sénateurs dans un régime universel par points semblait acquise. « L'universalité, ça va aussi pour les ministres, les députés, les sénateurs et l'ensemble des élus, tout le monde sera dans le même régime », avait lancé Edouard Philippe. En fin politique, conscient, surtout depuis les Gilets jaunes, que les sénateurs comme leurs collègues députés devaient apparaître irréprochables, Gérard Larcher a immédiatement réagi.Dès le lendemain de la sortie du Premier ministre, il réunissait le Bureau du Sénat et confirmait que le « régime des sénateurs serait adapté », insistant sur le fait que le sujet était sur la table depuis avril 2018. « Refuser aurait été indéfendable politiquement », insiste un sénateur de droite. LIRE AUSSI > Gérard Larcher va organiser un débat au Sénat le 7 janvierMais attention, pas question pour les sénateurs d'obéir à une quelconque injonction. Surtout pas de la part d'Emmanuel Macron. Cela, Larcher entend bien le faire savoir. Le Sénat attendra « la promulgation » de la réforme des retraites pour « adapter » son régime, s'empresse de préciser Gérard Larcher. Une adaptation et non une suppression.Grâce à leur régime particulier, les sénateurs jouissent d'une retraite bien supérieure à la moyenne : 2 190 euros net par mois après un seul mandat de six ans. Contre 664 euros pour un mandat de cinq ans de député. Autre avantage : des pensions de réversion particulièrement intéres­santes. Mais, au Palais du Luxembourg, on le martèle : le ...