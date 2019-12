Le régime de retraite des cheminots est-il si spécial ?

Laurent Fortuné est visiblement un homme heureux. Il part à la retraite. Avec sa casquette SNCF et son allure bonhomme, il pose en photo dans Ouest-France, qui raconte la vie de cette « mémoire » de la gare de Thouars, dans les Deux-Sèvres, où il a passé une vingtaine d'années. Laurent Fortuné est un homme heureux, parce qu'il va passer, on le lui souhaite, une longue retraite. Il a 58 ans.L'homme n'a pas été touché par les réformes successives du régime de retraite des cheminots, que le gouvernement souhaite désormais fondre dans un système universel. Il a pu bénéficier des dispositions favorables en vigueur au moment où il est entré dans l'entreprise, il y a trente-sept ans. L'âge de départ à la retraite était alors de 50 ans pour les « roulants », 55 ans pour les sédentaires. Désormais, depuis les réformes de 2008 et 2014, l'âge de départ est reculé : un conducteur de train né avant 1967 peut faire valoir ses droits à 50 ans et 8 mois (quatre mois par an sont ajoutés depuis 2016), et un agent sédentaire né avant 1962 à 55 ans et 8 mois (même règle d'ajout de mois tous les ans). En 2024, par le biais de ces mois additionnés, l'âge de départ à la retraite sera de 52 ans pour les roulants, et 57 ans pour les sédentaires.Lire aussi Retraite : les vrais avantages du régime spécial de la RATPUn départ à la retraite six ans avant le salarié moyenMais, pour toucher l'intégralité de la pension, un agent...