Le Red Star giflé, Nîmes frustré

Gros coup d’arrêt.

Une semaine après avoir lancé sa saison avec un succès à Épinal (1-2), le Red Star espérait profiter de son déplacement sur la pelouse d’un autre promu, le GOAL FC, pour confirmer son statut de favori à la montée et enchaîner. Mais les Audoniens ont vécu une soirée bien plus compliquée que prévue ce vendredi, comme en atteste l’ampleur de leur revers (3-1) . Les Lyonnais ont fait parler leur froid réalisme et il aurait fallu davantage qu’un but tardif de Cheikh Ndoye pour les empêcher de décrocher la première victoire de leur histoire en National. Au repos la semaine dernière, en attendant que Sochaux soit fixé sur son sort – les Lionceaux évolueront finalement bel et bien dans ce championnat en 2023-24 -, Versailles croyait prendre un bon démarrage sur le terrain de Martigues. Sauf qu’Amine Hemia et Samir Belloumou ont répondu à l’ouverture du score de Mondy Prunier et les Yvelinois sont donc encore fanny (2-1) . Contrairement à Châteauroux, qui a débloqué son compteur en dominant Niort (2-0) .…

RB pour SOFOOT.com