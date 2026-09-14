Le Red Star fait tomber le FC Metz

Red Star 1-0 FC Metz

But : Ikanga (58 e , SP) pour l’Étoile rouge

Regonflés de confiance par leur large victoire face à Rodez la semaine passée (4-1), le FC Metz avait pour objectif de prolonger sa série d’invincibilité et enchaîner pour s’installer sur le podium de Ligue 2 . Mais comme lors de sa dernière visite à Saint-Ouen en 2024, le FC Metz s’incline sur la plus petite des marges et repart avec de grandes inquiétudes. La faute à un Red Star par forcément plus joueur, mais dans l’ensemble plus vivace et plus déterminé pour aller chercher sa première victoire à domicile depuis avril dernier. C’est désormais aux Vert et Blanc de regarder vers le haut, s’installant à la quatrième place du classement.…

Par Mathieu Rollinger, au stade Bauer pour SOFOOT.com