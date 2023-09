Le Red Star en patron, Dijon glisse

La locomotive tourne à plein régime.

En tête du wagon des prétendants à la montée en Ligue 2, le Red Star a confirmé son excellente forme du moment en dominant sans broncher Avranches (3-0) , ce vendredi à Bauer. Les hommes de Habib Beye s’en sont remis à un doublé de Kemo Cissé et à un but de Junior Ikanga pour faire la différence au tableau d’affichage et glaner leur sixième victoire de la saison (après sept journées), la cinquième d’affilée. Dans le sillage du leader audonien, Niort fait de son mieux pour s’accrocher. Les Chamois avaient mal débuté sur le terrain de Marignane-Gignac, mais le jeune Marks Inchaud (21 ans) et l’ancien Bruno Ecuele Manga (35 ans) les ont guidés sur la voie du succès (1-2) . Deux points derrière le club des Deux-Sèvres, on retrouve Le Mans, qui a renversé le GOAL FC à l’aide d’un doublé de Mehdi Boussaïd (1-2) ainsi que Villefranche-Beaujolais, qui a signé une jolie opération en surprenant Versailles à Jean-Bouin grâce à une somptueuse frappe lointaine de Rémy Sergio (0-1) .…

RB pour SOFOOT.com