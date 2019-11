Le «recyclage» de vos vieux téléphones, une mine d'or pour les filières illégales

« En ce moment, notre déchetterie est visitée plusieurs fois par nuit », souffle Christian Shoettl, maire (UDI) de Janvry (Essonne). Ce qui intéresse les voleurs ? Les vieux ordinateurs. Ces scènes de pillages nocturnes se répètent un peu partout en France. « Ça devient de la folie, on est obligé de protéger ces installations comme des châteaux forts, avec des caméras... », s'étrangle l'élu. Pourquoi ? Parce que les déchets électroniques ont une valeur qu'on ne soupçonne pas.Ils donnent lieu à un colossal trafic international, aussi lucratif que dangereux pour l'environnement. « Un mobile peut renfermer jusqu'à quarante éléments contenant des métaux lourds et des polluants organiques persistants, souligne Xavier Métay, de l'association France nature environnement (FNE). Il y en a dans les cartes électroniques, mais aussi le plastique des câbles, brûlés sans précaution quand ils font l'objet d'un trafic... » Des réseaux bien organisés convoient des cargos entiers de déchets à l'étranger : Nigeria, Inde, Thaïlande... Et surtout au Ghana, petit pays d'Afrique de l'ouest devenue la « poubelle électronique du monde ». LIRE AUSSI > Écologie : quatre médias s'engagent pour l'environnementGuillaume Duparay, directeur des relations institutionnelles d'Ecosystem, l'organisme en charge de la collecte et du recyclage des déchets électroniques en France, était sur place le mois dernier. « Dans la décharge d'Agbogbloshie, près de la capitale, 50 000 personnes démontent les appareils à la main, au milieu des poussières, sans aucune précaution... Le tout dans un gâchis terrible de matériaux », se désole-t-il.100 millions de téléphones dans nos tiroirsPour faire voyager ces montagnes de détritus en toute illégalité, « les voleurs à la petite semaine prétextent un déménagement et bourrent un conteneur de carcasses numériques volées en déchetterie ou ramassés sur les ...