Le record fou de Brighton en Premier League

Du jamais vu. Les Espagnols du Barça ? Les Allemands du Bayern ? Non, Brighton a misé sur la multiculturalité et la diversité. Ce samedi, pour le compte de la quatrième journée de Premier League, les Seagulls se déplaçaient sur la pelouse du promu, Coventry. Si les hommes de Fabian Hurzeler ont terrassé leur adversaire cinq buts à zéro , le plus fou est ailleurs.

Sur les dix joueurs de champ titulaires et les cinq entrants, aucun n’a la même nationalité . Une grande première dans l’histoire de la Premier League selon le championnat anglais. Entré à une dizaine de minutes de la fin, le Néerlandais Pascal Struijk est le seul à partager sa nationalité avec un autre joueur… le gardien Bart Verbruggen.…

AC pour SOFOOT.com