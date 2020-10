Le reconfinement est la conséquence de "l'incurie et de la malhonnêteté" d'Emmanuel Macron, selon la CGT

Le syndicat s'indigne du maintien de l'activité économique et de l'ouverture des écoles.

(illustration) ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Si la France est, "une nouvelle fois, privés de libertés et de vie sociale", c''est à cause d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, a dénonce la CGT jeudi 29 octobre dans un communiqué.

La CGT "fait de la santé des citoyens sa priorité mais comprend et partage leur lassitude et leur ras-le-bol de se retrouver, une nouvelle fois, privés de libertés et de vie sociale", écrit-elle dans un communiqué au lendemain de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron. "Ceci d'autant plus que cette situation est la conséquence de l'incurie et de la malhonnêteté du président et de son gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire, s'agissant notamment des moyens alloués au secteur de la santé et du médico-social", ajoute-t-elle.

"Il est scandaleux d'affirmer que la situation sanitaire est plus grave qu'au printemps et, en même temps, prévoir une protection plus faible, en décidant de maintenir une activité économique plus importante, quoi qu'il en coûte en vies humaines", poursuit la CGT.

"Le coronavirus circule activement mais le président décide que les enfants comme les salariés viennent augmenter le nombre de citoyens en deuxième ligne exposés à un risque plus élevé d'être contaminé", ajoute le syndicat, estimant que "si la situation devait encore se dégrader, le président en portera toute la responsabilité et il devra rendre des comptes".