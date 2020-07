Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le récital de l'Inter Milan Reuters • 01/07/2020 à 21:57









Le récital de l'Inter Milan par Léo De Garrigues (iDalgo) Sous pression après les succès de la Lazio et de la Juve, l'Inter Milan a fait voler en éclats la défense de Brescia (6-0). Plus volontaires et efficaces, les hommes d'Antonio Conte ont ouvert le score dès la 5e minute par l'intermédiaire d'Ashley Young. Alexis Sanchez, passeur sur le premier but, a marqué le but du break sur penalty à la 20e minute. Juste avant la mi-temps Danilo D'Ambrosio permettait aux Milanais de prendre le large. En seconde période, Roberto Gagliardini, Christian Eriksen puis Antonio Candreva y sont allés de leur réalisation. Au classement, l'Inter est toujours dans la course au titre en revenant à 8 points de la Juventus et 4 de la Lazio. Dans le même temps, Bologne et Cagliari se sont quittés dos à dos (1-1).

