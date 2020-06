Le récit tactique de la saison 2009 de Yoann Gourcuff

Absent des terrains depuis janvier 2019, Yoann Gourcuff est à 33 ans un homme paradoxe, qui s'est progressivement perdu dans la souffrance, les blessures et des luttes intimes. Cela ne doit pas faire oublier la plus belle saison livrée par un joueur de Ligue 1 lors de la première décennie des années 2000 : celle du milieu français avec les Girondins de Bordeaux lors de l'exercice 2008-2009.

" Il y a deux, trois secondes où j'ai vécu une situation bizarre. Le ballon n'était pas pour moi. Il n'était pas non plus pour mon adversaire direct. En fait, il n'était à personne. Ambigu."Yoann Gourcuff, sur son but contre Toulouse

" Il y a deux, trois secondes où j'ai vécu une situation bizarre. Le ballon n'était pas pour moi. Il n'était pas non plus pour mon adversaire direct. En fait, il n'était à personne. Ambigu."Yoann Gourcuff, sur son but contre Toulouse

Que conservons-nous de Yoann Gourcuff ? Avant tout, des images rangées que l'on aime projeter sur le mur blanc de l'intérieur de nos crânes : sa maîtrise unique du contrôle porte-manteau, sa manière singulière de contrôler le ballon comme s'il le caressait avec prudence, cette façon d'avancer sur le terrain comme s'il était toujours au bord de l'effondrement physique, cette tête levée, ces chevilles tournées en permanence vers l'intérieur, cette conduite de balle du bout du pied gracieuse comme s'il jouait avec un ruban adhésif accroché au bout des crampons, un ensemble de détails infimes qui ont un temps posé devant la porte de la France du foot un panier de fantasmes. Un rythme, aussi : des courses lentes et rapides, une cadence patiente.Puis, un look, une allure, une gueule. Tout était là sur la table : le jeu et le style. Octobre 2008. Alors qu'il n'est qu'au début de son aventure bordelaise, Gourcuff se présente face à Toulouse, au stade Chaban-Delmas. À la vingt-neuvième minute de la rencontre, le voilà entre trois joueurs du Téfécé avant de déclencher son enchaînement préféré : feinte de frappe, ballon glissé derrière la jambe d'appui, frappe. Ce qu'il a vécu sur l'instant :Derrière, changement de cadre : Yoann Gourcuff ne va soudain plus s'appartenir. Parce que la France avait désespérément besoin d'un espoir après un Euro 2008 annonçant le cataclysme à venir deux ans plus tard à Knysna, parce qu'elle voyait en lui l'homme providentiel, parce qu'elle s'est amusée à le déguiser en sex symbol après l'avoir vu en caleçon